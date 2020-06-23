觀光局推通用化旅遊指南 基隆和平島等十地方獲獎

交通部觀光局今天舉辦「國家風景區通用化旅遊績優景點頒獎典禮暨通用化旅遊景點指南發表會」，基隆和平島公園、屏東大鵬灣等十景點獲獎。觀光局說，疫情穩定控制下，歡迎動不便的老人家、身心障礙家人，一起安心旅遊。

觀光局通用化旅遊績優景點獲獎名單，包含基隆和平島公園、新北東北角舊草嶺隧道、台中谷關溫泉公園、南投日月潭、嘉義阿里山觸口遊客中心和牛埔仔愛情大草原、屏東大鵬灣、台東小野柳、花蓮鯉魚潭、澎湖林投公園和隘門沙灘，及花蓮玉富自行車道。

另外觀光局說也有七處友善景點，是遺珠之憾，包含彰化山脈生態遊客中心、嘉義圓潭生態遊客中心、台南關子嶺、台南北門婚紗美地、高雄新威森林公園、台東鹿野高台、馬祖南竿遊客中心，同樣歡迎民眾前往旅遊。

觀光局代理主秘吳潔萍說，觀光局長期推動通用化旅遊環境營造，從無障礙步道、廁所、電梯、哺乳室、遊憩設施的環境營造，到為各種不同需求遊客創造友善和獨特的遊憩體驗，今年也特別推出友善台灣好好玩—通用化旅遊指南。民眾可至觀光局全國旅遊服務中心免費索取，觀光局網站也能下載電子檔。

擔任通用化旅遊景點輔導和評選委員的鄭淑勻說，因為自己是小兒麻痺患者，深感身障朋友外出旅遊的渴望，因此創辦觀音旅行社帶身障朋友與家人出遊。這兩年來，越來越多來報名參加旅行是孝順的子女，帶著年邁行動不便長輩出來玩，可見推動通用化旅遊不僅是過去大家覺得是服務身心障礙朋友，更是每個家庭，每一個都會變老的你我的共同期盼。