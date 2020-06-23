五十肩困擾半年睡不好 手術鬆開沾黏關節囊換得好眠

五十肩困擾許多中高齡民眾，衛福部立彰化醫院以「新式關節授動術」治療患者手臂，術後不到半天，病人已能高舉左手，反手摸後背，原本無法手叉腰的動作也可以做到，當天晚上住院一夜好眠。

接受手術的45歲施姓病人今天表示，約半年前她開車離開停車場時，竟然難以抬起左手臂投入代幣，後來陸續出現疼痛、舉不高等症狀，連簡單的梳頭髮和穿脫內衣也很難做到，晚上更是痛到睡不著，導致白天精神不好，她尋求民俗療法，被認為是五十肩，或被認是退化及筋拉傷，經過治療仍無法緩解。

施姓病人經人介紹到衛福部彰化醫院求診，骨科醫師陳柏辰確診為五十肩。陳柏辰表示，五十肩又被稱作冰凍肩，醫學名稱為沾黏性關節囊炎，是肩關節發生沾黏，引起程度不一的疼痛，造成肩膀關節各個方向的活動度均下降，大部分是單側手臂，約10%會兩側手臂同時發作。

陳柏辰說，施姓病人沾黏情況嚴重，實施新式關節授動術，經關節攝影確認沾黏位置後，打進擴張溶液，鬆開沾黏的關節，接著在麻醉醫師的監控下做靜脈麻醉，以骨科特殊手法鬆開沾黏的關節囊，再注射關節內止痛與防沾黏的藥物，減少治療後疼痛與再次沾黏。

陳柏辰表示，「新式關節授動術」15分鐘完成，術後僅有小於0.1公分的針孔，嚴重沾黏者術後住院1天，醫師觀察情況，較輕微者不用住院，在家自行復健即可，通常術後1天就可恢復原手臂的七至八成功能，1至2周恢復九成功能。

五十肩好發在40至60歲之間，也有人30多歲就發生，糖尿病及甲狀腺疾病者較易發生，大部分病人自發性發生，原因不明，少數是開刀或受傷後引發，若不治療，久了易導致肌肉萎縮，慢性疼痛易導致抑鬱，醫學研究指出會造成腦萎縮。

若出現肩部疼痛，經適當休息逾兩周依然疼痛，要及早就醫以釐清病因並治療，若確診發炎，需要適當休息，避免反覆刺激，如果手術治療，遵照醫囑活動、復健，避免再次沾黏。