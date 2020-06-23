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酷航7月5日起復飛台北─新加坡 每周一班

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
酷航7/5起復飛台北─新加坡。圖／酷航提供
酷航7/5起復飛台北─新加坡。圖／酷航提供

酷航7月5日起將正式復飛，每周1班往返台北─新加坡，飛航時間為每周日15:05台北─新加坡，09:00新加坡─台北。

酷航表示，將採取嚴格的防疫措施，以確保旅客及機組人員的健康安全，讓乘客可以安心地搭乘酷航。其中，包含登機前體溫量測、保持配戴口罩、防疫座位安排、及遵守安全距離等多項措施。為了減少接觸，酷航鼓勵旅客使用線上報到並預先提交健康聲明。機上座位也將預先放置護理包供乘客個人使用，內含抗菌濕紙巾、消毒液以及醫療口罩。飛行時化妝間則會加強清潔及消毒，保持每小時至少3次的頻率。

旅客也須留意，自2020年6月1日起僅能攜帶3公斤以下的登機行李，且須能置於前方座位底下，這是為了確保乘客在安檢、登機和出發時保持安全距離，其餘7公斤以下的登機行李可免費託運。此外，為了讓旅客安心旅行，考量到乘客在預訂後有更改計畫的需求，酷航也將一次免費更改政策延長至2020年7月31日。

相關資訊可參閱酷航官網：https://www.flyscoot.com/zhtw/announcements/safetravels

自2020年6月1日起僅能攜帶3公斤以下的登機行李，且須能置於前方座位底下。圖／酷航提供
自2020年6月1日起僅能攜帶3公斤以下的登機行李，且須能置於前方座位底下。圖／酷航提供

酷航 新加坡

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