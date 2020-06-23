夏季芒果太美味 小兄弟狂吃冒爛痘
炎炎夏日，正值芒果產季，新竹一對四歲與兩歲的小兄弟很愛吃芒果，近日兩兄弟臉上竟冒出許多小紅痘，且範圍與數量越來越多，母親焦急之虞趕緊將兩人送醫，經新竹馬偕皮膚科醫師李幼華檢查，發現哥哥臉上是一點一點的紅斑，弟弟則是化膿紅疹，診斷兩人的症狀為「接觸性的過敏反應」與「毛囊炎」。
李幼華指出，芒果屬漆樹類，其樹枝汁液和芒果皮上有種叫做「漆酚」的物質，會讓接觸到的人在幾小時後，在臉或嘴周接觸部位出現發癢的紅疹或水泡，這是種「接觸性的過敏反應」，民間常說芒果有毒，其實應該要稱作過敏，哥哥臉上的紅斑就是這種過敏反應。
弟弟臉上則是「毛囊炎」，痘痘看起來有膿包，訪間雖有吃芒果容易火氣大，會冒痘的傳聞，但目前醫學上沒有證據顯示，吃芒果會引起毛囊炎。弟弟可能是吃完芒果臉部皮膚癢，用不乾淨的手抓臉，而導致「次發性毛囊炎」。因此替哥哥開立抗過敏的藥物、弟弟則使用抗生素藥膏治療，一後兩兄弟臉部皮膚終於恢復原本光滑細緻的模樣。
李幼華提醒，芒果很美味，但一定要注意攝取量，一般成人依照活動強度和熱量需求，每日水果建議攝取2至 4份；一至六歲孩童每日攝取2份，每份水果約一個拳頭大，切塊後約大半碗為一份。糖尿病、心臟病和腎臟病患者，可能會受到芒果的含糖量和鉀離子影響健康，建議食用前一定先諮詢醫師及營養師，才能吃的開心又安心。
另外，還有人吃完芒果會全身性過敏，類似蕁麻疹全身都起紅疹的反應，這與體質有關需要口服藥物治療，若過敏厲害甚至需要緊急就醫。這一類病患，必須禁止食用芒果。
李幼華說，芒果含有維生素C、β胡蘿蔔素與礦物質，還有很強的抗氧化力，能清除多餘自由基，減少身體中的有害物質，對身體有益。芒果也有大量的水分和膳食纖維，有助於促進腸胃蠕動。建議食用芒果前將表皮清洗乾淨並把果皮剝除後再吃，還有切剝芒果可戴上手套，都能降低過敏發生。
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