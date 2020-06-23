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木瓜還是蒲瓜？巨無霸百香果重達5斤民眾驚奇
彰化縣福興鄉青農陳啟宗在老家搭設施種植2分地的百香果，搭起網室除了種常見的滿天星及台農1號百香果，他的果園裡也出現有如人頭那麼大的百香果，讓許多參訪的民眾相當驚奇，這是陳啟宗試種第一年的巨無霸巴西百香果，重量可達5斤重，市面上還相當罕見。
巨大西番蓮科的巴西百香果外型像木瓜又像蒲瓜，剖開後內部有大量果香果籽還有果肉，陳啟宗去年9月開始試種，產期與一般百香果差不多，今年1月結果，3、4月陸續採收，陳啟宗種了3株，目前已採收20多顆，重量從3斤多到5斤多都有，1顆價格可賣到3百到5百元不等。
陳啟宗說，巨大百香果外觀吸引人，口感評價還不錯，內部除了可以吃到果囊的果汁，種子也可以吃吞，果肉吃起來則像哈密瓜，雖沒那麼甜，但香氣十足，適合多人一起分享品嘗，送禮也很有話題，試種試賣也有回購率。
陳啟宗透過錯開產期、試種新品種開拓市場，但巨大百香果因是大花品種，生長授粉不容易，需要靠人工授粉，較耗費心力，果實熟成後果肉較軟，運輸寄送較難克服，陳啟宗說，若評估市場接受度不錯，會再多種幾株。
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