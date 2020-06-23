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趁疫情加速整修 林佳龍：桃機已完成九座空橋汰換

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍說，要趁著疫情空檔修機場。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍說，要趁著疫情空檔修機場。圖／取自林佳龍臉書

桃機旅運連年提升，交通部長林佳龍說，以往很難找到空檔修機場，現在趁著疫情把該換和修的一併處理，因應疫情就一次汰換九座空橋，剩下17座加速處理。

林佳龍在臉書上表示，即便知道桃機設施老舊想汰換，要找到空檔、在不影響旅客的前提下更新，卻很不容易。因此趁著疫情空檔，請桃機加速整修腳步，把該換、該修的，一併處理。

林佳龍說，一般來說，空橋用10年就會檢討是否需要汰換，最久不會用超過15年。先前桃機盤點，有30座空橋排定汰換，去年完成四座，今年因應疫情一次汰換九座，把原定明年才要完成的提早換好。另外有17座空橋，桃機也加快行政流程，加速辦理。

林佳龍表示，嶄新的空橋不論在空調、照明、美觀、安全性上都有所提升，可以帶給旅客更舒適、更優質的服務；除了空橋，桃機北跑道、滑行道、空調系統、候機室整修、公共區域天花板及地板、報到櫃台正陸續改善中。

林佳龍說，期待國門重新開啟後，能用更完美的門面，迎接來自世界各地的旅客。

桃機 林佳龍 疫情

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