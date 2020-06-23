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女子咳了兩個月 醫師查出和養貓有關

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師林育生指出，若咳嗽超過８周不癒，應赴醫透過詳細病史詢問，搭配適當檢查，查明病因。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師林育生指出，若咳嗽超過８周不癒，應赴醫透過詳細病史詢問，搭配適當檢查，查明病因。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名28歲女子租屋在外、養貓相伴，因咳嗽超過2個月，看過幾次醫師，症狀仍無改善，尤其夜裡特別容易咳，嚴重影響睡眠品質，導致白天上班精神不濟。近一周來因為咳到會喘，經過敏原篩檢才知是對塵蟎與貓毛嚴重過敏，醫師給予藥物治療及請她勤加清掃環境，症狀已獲得改善。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師林育生指出，女患者幾年前養了兩隻貓作伴，每天一下班就趕回家與貓咪相處，但近兩個月來卻飽受咳嗽所擾，多次赴醫檢查，有時診斷為鼻涕倒流引起，有時則懷疑是胃食道逆流。

但咳嗽狀況仍時好時壞，尤其晚上睡覺特別容易咳，睡眠品質不佳，白天上班總是哈欠連連，同事誤以為她是熬夜追劇，主管也頗為不諒解。

近一周來，患者咳到出現喘的症狀，經詢問，她想起近幾年來，每到這個時節，都會至少咳2至3個月才會停止，且奶奶和堂姊都有氣喘病史；進一步抽血化驗，發現她的過敏性免疫球蛋白超出標準值上限5到6倍，這這才發現患者對塵螨和貓毛嚴重過敏。

經提醒返家後務必清掃環境，尤其要經常洗滌枕頭套、被單、曝曬枕頭，且儘可能剪短貓毛，不要讓貓跑到臥房，同時也透過吸入型類固醇和支氣管擴張劑治療，咳嗽症狀很快獲得改善。

林育生說，慢性咳嗽除了肺部本身例如肺結核、支氣管擴張症或肺部腫瘤等造成，若排除上述病灶，且肺部Ｘ光檢查也未發現顯著肺部病灶，一般就會懷疑是胃食道逆流、鼻涕倒流和潛在性氣喘為發病原因，其中潛在性氣喘引起的慢性咳嗽，症狀表現不像典型氣喘會明顯聽到喘鳴音，故容易被誤以為是其他原因造成。

他建議，診斷上除了需照胸部Ｘ光排除肺部實質病灶，還需借助肺功能檢查、過敏指數與過敏原檢測確診，而治療上大多會合併使用吸入型類固醇及支氣管擴張劑，因主要作用於呼吸系統，所以不會有口服或針劑類固醇的長期副作用。

若咳嗽超過８周不癒，應赴醫透過詳細病史詢問，搭配適當檢查；若為環境不潔所致，則應減少暴露於過敏原的機會，預防再次發作。

咳嗽 氣喘 患者

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