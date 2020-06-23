逆時中？ 政院：未到討論健保費率階段

針對衛福部長陳時中提到計畫調漲保費，行政院發言人丁怡銘昨表示，為了健保永續經營，會完整盤點健保制度，目前還不到討論調整費率的階段。

陳時中日前受訪表示，他知道漲健保費很困難，但有其必要性，「我確實準備要升保費」，同時調整保費計算機制，並針對長期旅外民眾具體收入收取健保費等。

但丁怡銘表示，行政院長蘇貞昌強調過，健保絕對不能倒。為了健保的永續經營，從財源面、支出面都會持續做完整盤點，「目前還不到討論調整費率的階段。」他也說，目前仍由衛福部盤整健保財源和支出，行政院還沒有針對費率召開過任何會議。

衛福部每年都會檢討健保費率，若十一月討論費率時，評估安全準備金低於一點五個月，健保會將依法討論調漲費率。丁怡銘則說，十一月的討論屬於例行檢討。