威力彩頭獎連38摃端午頭獎上衝10億元 今年最高獎來了

威力彩連續37期摃龜後，今晚威力彩頭獎獎落誰家，備受期待。但台彩晚間表示，今晚9.2億元頭獎仍未開出，威力彩創下連38摃紀錄，下期6月25日，也就是端午節當日開獎的威力彩，頭獎上看10億元，民眾可望趁著端午節中高額頭獎。

台彩表示，威力彩頭獎創下連38摃紀錄，連摃期數為2007年以來第4高，下期(6月25日)端午節當天預估銷售2.65億元，頭獎累積金額預估為上看10億元，如能一注獨得，將創下今年最高單注獎金，同時也是2007年以來的第10高。

目前正是台彩的端午加碼期間，台彩表示，威力彩採取頭獎機動加碼的方式，6月起至7月30日期間，若威力彩前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼一次為限，但因威力彩頭獎至今仍持續摃龜，還未啟動加碼。

根據台彩統計，過去威力彩最長連摃期數是2018年連47摃，當時頭獎累積到16.5億元後開出，且是一注獨得。

今晚威力彩第109050期獎號，第一區中獎號碼為21、07、10、23、27、24，第二區中獎號碼為01號。