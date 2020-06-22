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今年天氣好熱 醫師說這五種人最容易中暑

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
國內運動風氣興盛，每年都有許多戶外賽事，今年因為疫情，許多賽事、國手選拔都延期到七月，醫師提醒注意高溫危害。圖／本報資料照片
國內運動風氣興盛，每年都有許多戶外賽事，今年因為疫情，許多賽事、國手選拔都延期到七月，醫師提醒注意高溫危害。圖／本報資料照片

國內運動風氣興盛，每年都有許多戶外賽事，今年因為疫情，許多賽事、國手選拔都延期到七月才辦，到時天氣很可能比現在還要炎熱，若未注意高溫危害，恐為活動帶來隱憂。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡提醒，熱天從事戶外活動最怕熱衰竭、熱筋攣或中暑，一定要先自我檢視危險因子。另外一個關鍵則是，賽前至少花一個禮拜時間，循序漸進，預備一個「熱適應」的身體。

朱柏齡表示，在炎熱天氣從事運動，從自身條件來看，至少應該注意五個中暑的危險因子，包括肥胖、近期睡眠不足、最近有腹瀉或感冒、服用利尿劑或抑制排汗藥物、熱適應較差。肥胖者代謝快、產熱多，但是皮下脂肪較厚、皮下血液循環也較差，這些都會影響散熱，產熱多散熱慢，就容易中暑。

如果有腹瀉或是服用利尿劑、抑制排汗的藥物，身體會比較缺水，會影響到身體排汗散熱的效率。至於熬夜或睡眠不足，會導致體能狀況變差，血液循環變差，也會影響散熱。有些人比賽前會喝含咖啡因的飲料，認為可以提升運動表現，但朱柏齡建議不要，特別是在炎熱環境，這也會使身體缺水，提高中暑機會。

一般人最容易忽略的是，「熱適應」的身體需要訓練。朱柏齡表示，身體經過熱適應之後，在同樣環境下從事同樣的活動，身體循環較佳、體溫上升程度較小、排汗較多，而且汗水中流失的鈉離子也比較少，種種適應提升了散熱機制的效率，足以幫助身體在高溫下活動。

朱柏齡表示，如果每天待在冷氣房，很少在外面曬太陽，很少在外面曬太陽，千萬不要忽然就去參加一場夏日戶外運動賽事。另外要提醒的是，即便以前有參加過類似活動而且沒事，如果最近一個月很少走出戶外，也要重新進行熱適應，才能參加。

如果已知賽事時間，就要提早訓練「熱適應」。朱柏齡表示，如果以時間和運動量來安排，可以在第一天先在戶外做一半的運動量、一半的時間，接著每天增加一成的運動量和時間，如此進行五天之後，就可以模擬比賽當時的情境。如果用里程來算也可以，第一天跑一半里程，接著每天增加一些，直到達到完整的賽程。

照顧好自身的因素之後，朱柏齡表示，環境因素也必須掌握，特別是「熱指數」。勞動部職業安全衛生署建制有「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」，可以查詢全台灣不同區域即時的熱指數，也有相對應的App可以下載查詢。朱柏齡建議，賽前務必要預先查詢，對比賽當地的熱指數有概念。

朱柏齡表示，熱指數是根據溫度與溼度換算出來，依危險程度可分為四種顏色。紅色是極度危險，很可能會中暑；橘色是「危險」，長時間暴露中暑機會很高，建議每半小時要休息五分鐘，並且喝200到300毫升水。如果是黃色則要「格外注意」，長時間暴露可能中暑，建議每一小時休息五分鐘，喝喝200到300毫升水。

朱柏齡提醒，如果運動是連續性的，很難中途休息五分鐘，那一定要密切注意身體狀況，一但發現有熱傷害徵兆時，就要立刻停止活動、盡快離開高溫環境，試圖降溫並且就醫。這些徵兆包括噁心、想吐、全身無力、頭暈、頭痛、神智混亂、抽筋等症狀。

熱傷害症狀緊急處理

1. 蔭涼：移到樹下、附近店家、騎樓下等有遮蔽物的安全地方，圍觀者應與患者保持一段距離，因為人牆會阻礙通風。

2. 脫衣：如果衣物不夠透氣或是緊繃，可鬆脫衣物、平躺休息，並抬高足部，維持血液回流至大腦與心臟。

3. 散熱：可準備冰毛巾包裹冰袋，放置於頸部、腋窩和鼠蹊部等大動脈會經過且血管較淺薄的地方，同時以約15°C之冷水間續少量噴灑身體，輔以電扇吹或手動搧風。

4. 喝水：意識清楚才能喝水，以免嗆咳產生其他危險。可提供稀釋的電解質飲料或是含少許鹽分的冷開水。

5. 送醫：若是在任一處理過程中發現患者的情況超出可面對的情況，不能有任何猶豫，應該盡快尋求醫護人員的救助，在等待救護車同時應該重複前面四個步驟。

中暑 高溫

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