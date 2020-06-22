台癌調查：3成男女沒感情就上床 7成沒戴套 增罹癌風險

HPV主要是透過性行為傳染，只要發生過性行為，就有感染HPV的風險。而據美國研究，不論男女，人的一生感染人類乳突病毒（HPV）的機率高達80%。

台灣癌症基金會今公布「2020 HPV認知及態度調查」，該研究透過網路問卷，調查2000位19到35歲民眾（男女各1000份）。結果顯示，台灣超過3成民眾曾在毫無感情基礎下進行性行為，其中19至35歲民眾的比例最高另外；另外，調查也發現，近7成民眾發生性行為時沒全程使用保險套，恐導致自己及性伴侶加速步入HPV的威脅中。

台癌副執行長蔡麗娟表示，據衛福部日前統計，HPV是造成台灣女性癌症十大死因中，排名第八子宮頸癌的主因；而報告結果也顯示，受訪者中有66%民眾聽過HPV，其中女性比男性在HPV的認知度上更高。

蔡麗娟說，進一步分析後，結果也發現儘管逾8成女性有正確HPV預防觀念，但84%女性卻未接種HPV疫苗；其3大主因為：不知道可諮詢的科別（43%）、害怕或不喜歡進入診間（22%）及不好意思與朋友討論或開口，以致於不瞭解（18%），顯見民眾對於HPV與自我關連性、預防急迫性上仍認知不足。

台灣疫苗推動協會理事長、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，HPV有高達100多種型別，其中第16、18、31、33、45、52及58型HPV為高危險型別，具高致癌風險，最常見為第16和18型造成約70%的子宮頸癌；其次則是跟生殖系統有關，包括外陰癌、陰道癌、陰莖癌及直腸癌等。

另外有些間接證據顯示，HPV可能跟頭頸癌有關，如美國最近對9價HPV疫苗適應症上，已核可可預防頭頸部癌症。至於其他像是前列腺癌、肝癌、肺癌等，則有待進一步科學驗證。

在HPV病毒感染途徑上，李秉穎說，最主要約95%以上都是因性行為而傳染，但口水裡面也會有HPV病毒，如果口水或其他分泌物沾染到龜裂的黏膜或皮膚時，都可能會在局部引起癌症的變化。