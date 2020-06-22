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靠集點推廣綠生活挨批沒誘因 環保署：不希望一直補助

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今天宣布啟動全民綠生活。記者吳姿賢／攝影
環保署今天宣布啟動全民綠生活。記者吳姿賢／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，環保署今宣布啟動「全民綠生活」，鼓勵民眾到綠色餐廳消費，可用「環保集點」App獲5千綠點。但外界質疑，這種小規模活動形同道德勸說，難以引導民眾走向綠生活，且環保集點App推出多年，也僅有43萬人次使用，推廣效用打問號。環保署長張子敬強調，不希望一直用錢補助，更在意翻轉民眾觀念，從精神層次推廣。

疫情發生以來，行政院先推出紓困政策，近日又加速振興腳步，刺激經濟活動同時可能傷害環境保護，如交通部大手筆補貼計程車油錢，不利調整石化燃料補貼政策，更無助節能減碳。環團、學者也不斷呼籲環保署在這波疫情要找到自己的定位，應力推綠色紓困、綠色振興。

環保署長張子敬受訪表示，現在經濟因疫情有些停滯，大家急著要復甦，環保署先啟動綠色生活，因為中央振興政策發放的錢並沒有預期流到哪裡，環保署可預先部署綠色餐廳、綠色旅遊等綠色消費，讓民眾多一個環保的消費選擇，既能振興經濟又能兼顧環境。

針對外界質疑，光是集點或宣導活動誘因、力道都不夠大，推廣全民綠生活不能只靠「道德勸說」，張子敬表示，改變生活型態本來就不會太快，綠點活動是希望讓民眾認識到綠色消費，再慢慢養成生活習慣；資源回收也推動很多年，現在已經變成民眾生活習慣。

張子敬強調，不期待用補助的方法實施這類政策，否則無法長久，他也更在意翻轉民眾觀念，從精神層次推動。

「全民綠生活」首波推動到綠色餐廳消費集「綠點」，環保署管考處長洪淑幸說，目前「綠色集點」App總使用有43萬人次，活躍人數約七至八成，希望透過這一波活動吸引更多民眾使用。

環保署「綠色集點」App至今僅43萬人次使用。記者吳姿賢／翻攝
環保署「綠色集點」App至今僅43萬人次使用。記者吳姿賢／翻攝

環保署 疫情 集點

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