10億綠點等你拿 消費綠色餐廳可集點換禮物

迎接後疫情時代，環保署今天宣布啟動全民綠生活，首波活動推廣綠色餐廳，7月至9月到綠色餐廳消費，可透過「綠色集點」App獲得5千綠點，每人限領3次，最多拿1萬5千綠點，綠點可再換成禮物。環保署說，此次準備10億綠點，換算約為新台幣1千萬元。

環保署管考處長洪淑幸表示，將推廣全民綠生活，宣導國人從食、衣、住、行、育、樂、購各生活層面身體力行，使用在地食材、環保產品及鼓勵國內旅遊等，讓台灣環境更乾淨，並減少對國外原物料的依賴，後續將有各面向的相關綠生活活動。

洪淑幸說，7月1日至9月底推出第一波全民綠生活，號召全國250家綠色餐廳加入，這些餐廳將做好源頭減量，不主動提供一次性用品，且優先使用國產食材，並推行惜食客製化餐點，避免製造廚餘。民眾到這些餐廳消費，可獲得5千綠點，約為新台幣50元，每人限領3次。

環保署長張子敬說，全民綠生活是環保署艱難工作，這次防疫國民素質很高，指揮中心要大家戴口罩就戴口罩，他一直在思考台灣有這麼好的國民，能否讓環保更進一步。這次不會只是一次性活動，而是要長期改變民眾生活態度跟習慣。

張子敬指出，環保署過去推動資源回收、限塑、減少一次性餐具使用、廚餘回收、環保標章、環保旅館等多項政策，但一直覺得無法達到改變民眾生活習慣的效果。這次觀察防疫經驗，發現全民投入可以獲得相當成果，因此推動全民綠生活，只要綠一點，環境就會出現很大改變，民眾習慣也能進一步影響業者。