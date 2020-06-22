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解封！酷航宣布7月5日起復飛台北新加坡航線
酷航今天宣布，2020年7月5日（週日）起，正式復飛台北-新加坡航線，每週1班以B787-9機型飛航。
酷航表示，將採取嚴格的防疫措施，以確保旅客及機組人員的健康安全，讓乘客可以安心地搭乘酷航。其包含登機前體溫量測、保持配戴口罩、防疫座位安排、及遵守安全距離等多項措施。
酷航表示，為了減少接觸，酷航鼓勵旅客使用線上報到並預先提交健康聲明。機上座位也將預先放置護理包供乘客個人使用，內含抗菌濕紙巾、消毒液以及醫療口罩。飛行時化妝間則會加強清潔及消毒，保持每小時至少 3 次的頻率。
酷航說，旅客須留意自2020年6月1日起僅能攜帶3公斤以下的登機行李，且須能置於前方座位底下，這是為了確保乘客在安檢、登機和出發時保持安全距離，其餘 7 公斤以下的登機行李可免費託運。
此外，為了讓旅客安心旅行，考量到乘客在預訂後有更改計畫的需求，酷航也將一次免費更改政策延長至2020 年7月31日。
更多防疫政策詳情可以參閱酷航官網完整說明。
酷航也將持續觀察疫情狀況、調整政策規範、以及檢視落實狀況，以確保乘客不僅安全健康也能安心地飛行。
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