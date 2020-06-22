逾3成曾約炮近7成沒全程帶套 釀染HPV風險

台灣癌症基金會調查發現，超過3成民眾曾在沒有感情基礎下進行性行為，且有近7成民眾性行為沒有全程用保險套，置身感染人類乳突病毒（HPV）風險。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟今天下午在記者會表示，根據衛福部10大死因統計，子宮頸癌名列女性癌症第八，人類乳突病毒（HPV）是釀子宮頸癌主因，主要是透過性行為傳染，只要發生過性行為，就有感染HPV的風險。

台癌公布「2020 HPV認知及態度調查」報告，結果發現超過3成（33%）台灣民眾曾在毫無感情基礎下進行性行為，其中19至35歲民眾的比率最高。

調查也發現，近7成（67%）民眾發生性行為時沒有全程使用保險套，可能導致自己及性伴侶加速步入HPV的威脅中，更埋下日後可能引發相關癌症與疾病的健康隱憂。

根據台癌調查報告，受訪者中有近7成（66%）民眾聽過HPV，其中女性相較男性在HPV的認知度上更高。但進一步分析發現，儘管超過8成女性有正確HPV預防觀念，高達84%女性卻未接種HPV疫苗，3大主因為不知道可諮詢的科別、害怕或不喜歡進入診間，以及不好意思與朋友討論或開口以致於不瞭解。

台灣疫苗推動協會理事長、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，HPV有高達100多種型別，其中第16、18、31、33、45、52及58型HPV為高危險型別，具高致癌風險。除最常見由第16和18型造成約70%的子宮頸癌，若持續感染高危險型別HPV，便可能導致多項男女癌症，包含肛門癌、外陰癌、陰道癌。

李秉穎說，即使是低致癌風險型別HPV，也可能導致皮膚病變如菜花（尖型濕疣）等，數據也顯示曾經感染過菜花將可能導致罹患其他HPV相關癌症的風險，HPV是男女性都應共同積極預防。

「2020 HPV認知及態度調查」為網路調查，調查份數2000份（男女各1000份），調查對象為19到45歲民眾。