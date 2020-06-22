「齊柏林看見台灣 大金疼惜台灣」全新廣告重溫美景
去年大金空調大方贊助位於淡水歷史建築得忌利士洋行的「齊柏林空間」所有空調設備，因而與「看見・齊柏林基金會」結下不解之緣；今年，在雙方共同的願景之下，基金會更促成了全新大金空調企業形象廣告「齊柏林看見台灣 大金疼惜台灣」的合作，透過齊柏林導演鏡頭下台灣土地的美麗與哀愁，希望喚起所有民眾對這塊土地的感情，一同疼惜台灣、永續環境。
2017年齊柏林導演在開拍《看見台灣2》時意外去世，眾人悲痛之餘，齊導的好友兼工作夥伴萬冠麗女士，扛起重任成立「看見・齊柏林基金會」，延續守護台灣使命，讓齊導理念繼續在空中翱翔。因緣際會下，大金空調得知齊柏林基金會的場地因為屬於歷史建築，設備太老舊、冷氣噸數不夠，容易造成展覽作品受損，開館後的觀展品質也可能受影響等困擾。長期投入公益活動的和泰大金空調蘇一仲董事長得知後，便一口答應全力支援，大方贊助140坪展覽空間和辦公室的所有空調設備，連空調裝機費也全由大金自行吸收，總額超過150萬。
蘇一仲董事長表示，和泰大金空調每年會針對社福團體主動提出捐助或捐贈，企業願景中特別提到的「提昇－生活品質 環境永續」，便與齊柏林導演追求的環境永續、友善土地的理念一致。
齊柏林導演曾說：「氣候愈來愈極端，災難也只會愈來愈巨大，當土地發生這麼大的變化時，我不能袖手旁觀。」齊柏林透過拍攝《看見台灣》發現問題，大金空調則是「用R32解決問題」。大金作為全球空調領導者，2011年即授權給新興國家免費使用R32空調設備的93項專利；2015年，更將R32的免費專利訪問權擴展到了所有國家/地區。大金空調也已全面導入R32新世代環保冷媒，R32冷媒比舊型R410A冷媒可減少75%二氧化碳排放，對臭氧層零破壞，在全球已累積減排1億5,000萬噸碳，對減低地球溫室效應作出具體貢獻，並受到國際的高度肯定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言