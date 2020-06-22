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「齊柏林看見台灣 大金疼惜台灣」全新廣告重溫美景

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
和泰興業總經理王玄郎與看見・齊柏林基金會執行長萬冠麗一同出席全新大金空調企業形象廣告首映會。記者鄭超文／攝影
和泰興業總經理王玄郎與看見・齊柏林基金會執行長萬冠麗一同出席全新大金空調企業形象廣告首映會。記者鄭超文／攝影

去年大金空調大方贊助位於淡水歷史建築得忌利士洋行的「齊柏林空間」所有空調設備，因而與「看見・齊柏林基金會」結下不解之緣；今年，在雙方共同的願景之下，基金會更促成了全新大金空調企業形象廣告「齊柏林看見台灣 大金疼惜台灣」的合作，透過齊柏林導演鏡頭下台灣土地的美麗與哀愁，希望喚起所有民眾對這塊土地的感情，一同疼惜台灣、永續環境。

2017年齊柏林導演在開拍《看見台灣2》時意外去世，眾人悲痛之餘，齊導的好友兼工作夥伴萬冠麗女士，扛起重任成立「看見・齊柏林基金會」，延續守護台灣使命，讓齊導理念繼續在空中翱翔。因緣際會下，大金空調得知齊柏林基金會的場地因為屬於歷史建築，設備太老舊、冷氣噸數不夠，容易造成展覽作品受損，開館後的觀展品質也可能受影響等困擾。長期投入公益活動的和泰大金空調蘇一仲董事長得知後，便一口答應全力支援，大方贊助140坪展覽空間和辦公室的所有空調設備，連空調裝機費也全由大金自行吸收，總額超過150萬。

蘇一仲董事長表示，和泰大金空調每年會針對社福團體主動提出捐助或捐贈，企業願景中特別提到的「提昇－生活品質 環境永續」，便與齊柏林導演追求的環境永續、友善土地的理念一致。

為感謝大金空調的傾囊相助，「看見・齊柏林基金會」萬冠麗執行長特別贈送大金空調蘇一仲董事長《看見台灣》中的大腳印照，以表感謝之意。圖／看見・齊柏林基金提供
為感謝大金空調的傾囊相助，「看見・齊柏林基金會」萬冠麗執行長特別贈送大金空調蘇一仲董事長《看見台灣》中的大腳印照，以表感謝之意。圖／看見・齊柏林基金提供

齊柏林導演曾說：「氣候愈來愈極端，災難也只會愈來愈巨大，當土地發生這麼大的變化時，我不能袖手旁觀。」齊柏林透過拍攝《看見台灣》發現問題，大金空調則是「用R32解決問題」。大金作為全球空調領導者，2011年即授權給新興國家免費使用R32空調設備的93項專利；2015年，更將R32的免費專利訪問權擴展到了所有國家/地區。大金空調也已全面導入R32新世代環保冷媒，R32冷媒比舊型R410A冷媒可減少75%二氧化碳排放，對臭氧層零破壞，在全球已累積減排1億5,000萬噸碳，對減低地球溫室效應作出具體貢獻，並受到國際的高度肯定。

「齊柏林空間」內集結了齊柏林導演多年的珍貴空拍影像。圖／看見・齊柏林基金會提供
「齊柏林空間」內集結了齊柏林導演多年的珍貴空拍影像。圖／看見・齊柏林基金會提供

柏林 歷史建築 看見台灣

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