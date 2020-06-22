「齊柏林看見台灣 大金疼惜台灣」全新廣告重溫美景

去年大金空調大方贊助位於淡水歷史建築得忌利士洋行的「齊柏林空間」所有空調設備，因而與「看見・齊柏林基金會」結下不解之緣；今年，在雙方共同的願景之下，基金會更促成了全新大金空調企業形象廣告「齊柏林看見台灣 大金疼惜台灣」的合作，透過齊柏林導演鏡頭下台灣土地的美麗與哀愁，希望喚起所有民眾對這塊土地的感情，一同疼惜台灣、永續環境。

2017年齊柏林導演在開拍《看見台灣2》時意外去世，眾人悲痛之餘，齊導的好友兼工作夥伴萬冠麗女士，扛起重任成立「看見・齊柏林基金會」，延續守護台灣使命，讓齊導理念繼續在空中翱翔。因緣際會下，大金空調得知齊柏林基金會的場地因為屬於歷史建築，設備太老舊、冷氣噸數不夠，容易造成展覽作品受損，開館後的觀展品質也可能受影響等困擾。長期投入公益活動的和泰大金空調蘇一仲董事長得知後，便一口答應全力支援，大方贊助140坪展覽空間和辦公室的所有空調設備，連空調裝機費也全由大金自行吸收，總額超過150萬。

蘇一仲董事長表示，和泰大金空調每年會針對社福團體主動提出捐助或捐贈，企業願景中特別提到的「提昇－生活品質 環境永續」，便與齊柏林導演追求的環境永續、友善土地的理念一致。

為感謝大金空調的傾囊相助，「看見・齊柏林基金會」萬冠麗執行長特別贈送大金空調蘇一仲董事長《看見台灣》中的大腳印照，以表感謝之意。圖／看見・齊柏林基金提供