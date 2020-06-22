中場休息再相見 兩廳院下半年反攻

「下半場即將開始，請觀眾儘速入座。」國家兩廳院22日舉辦「下半場，回家見」記者會，率領下半年的節目團隊和藝術家們，一字排開在舞台上，宣告經過疫情而停擺的上半年後，將迎接更豐富的下半年。總監劉怡汝樂觀表示，隨著疫情趨緩，已看到「報復性」消費的趨勢，歡迎民眾下半年再回到劇院。

兩廳院的「下半場」首先由四大節慶的「新點子實驗場」拉開序幕，由王靖惇、蕭東意、林宜瑾和林素蓮4位藝術家，將於7月1日至26日登場，且售票開出近8成的紅盤，較去年同期成長6成，對於兩廳院的重啟意義重大。

緊接著是每年夏天的重頭戲「夏日爵士派對」，於8月12日至9月13日之間在戶外登場，每年吸引逾上萬人共襄盛舉，今年的主題由咆哮精神、女性爵士音樂家及曼波三個主題組成，甚至邀請了人氣當紅的靈魂女聲9m88登場。

9月開始，台灣各大重量級「老前輩」劇團也粉墨登場，有明華園戲劇總團帶來的新作《鯤鯓平卷》、雲門舞集藝術總監鄭宗龍出任後的首部作品《定光》、莎士比亞們的妹妹劇團《物種大樂團》、唐美雲歌仔戲團獻演《光華之君》。

9月還有不少經典重演，如當代傳奇劇場《李爾在此》，由吳興國一人分飾10角，已有逾10年的好評；無垢舞蹈劇場帶來的《花神祭》以及國光劇團的《閻羅夢——天第一秀才》，都是老劇迷不可錯過的經典表演。

除了國內的劇團，另外還有精采的跨國製作，和法國鳳凰劇院共製的《人性交易所》，以及與澳洲即行劇場共同製作的《虛擬親密》。

劉怡汝表示，除了兩廳院推出的21檔節目，下半年還有快400場外租節目，兩廳院將場地租用5折優惠期限將延到年底，以嘉惠更多受疫情影響的表演團體。

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