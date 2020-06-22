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疫苗研發團體戰 台灣不能單打獨鬥

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
台大公衛院長詹長權強調，疫苗不可能有國家隊，只有國際隊，台灣不宜單打獨鬥。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
台大公衛院長詹長權強調，疫苗不可能有國家隊，只有國際隊，台灣不宜單打獨鬥。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

疫苗研究不可能有國家隊，只有國際隊。」台大公衛院長詹長權22日指出，國際因應疫情創立ACTIVE及IVA等聯盟，都是以國際合作為概念來抗疫，以140億為規模的疫苗數量，不論是針頭、針管、低溫貯存設施到運送物流，包括研發都不可能單靠一國之力，台灣不宜單打獨鬥。

台灣要跟國際結合

「疫苗不只有研發，配送及施打都是要解決的問題。」詹長權指出，過去由於伊波拉跟瘧疾遲遲未能解決，比爾蓋茲組成GAVI全球疫苗免疫聯盟，又創立CEPI流行病防範創新聯盟，但新冠疫情導致原有的架構又不夠了，美國衛生研究院成立ACTIV新冠治療和疫苗研發加速器，歐洲各國也成立了IVA廣泛疫苗聯盟。

「台灣不要再沉溺於誰在某間實驗室的成果，這是遠遠不夠的。」詹長權強調，印度與所有的疫苗聯盟都有合作，說明在美國的亞太戰略佔有重要角色，對抗與結盟之間會有新的關係發生，可惜台灣在這塊地圖上缺席，台灣在國際公衛關係上的視野有待提升，時間非常急迫，「政府一定要跟國際合作。」

運送施打都要規劃

詹長權表示，目前RNA疫苗是最可行的，但不是說等證明有效才生產，運送、施打也要提早準備，140億個瓶子要誰來生產？國際許多大廠都已經承諾提供量能，但不管哪種疫苗都要低溫貯存，需要保持在-80度C，這樣用怎樣的飛機、貨車可以運送？「如果台灣無法取得疫苗該怎麼辦？這是非常重要的國家安全問題。」

針對放寬商務旅客新規定，詹長權認為，一定要做好風險管控，統計不同國家的感染率跟解封程度，每天開放多少人入境，要去計算篩檢量能與醫院人力，「疫情做得比較好的國家要踏出第一步！」入境先檢測，離境前也檢測，讓商務客先入住檢疫旅館，等候半天至1天篩檢結果出爐，並只做點到點的移動。

至於應否將日本、紐西蘭列為優先開放？副院長陳秀熙表示：日本雖然疫情趨於緩和，但娛樂行業又發生群聚感染，這部分必須要動態去做評估，面對未來解封國際情勢，「不能以週為單位，每天都要做評估。」

台大公衛學院副院長陳秀熙指出，許多地區R0基本傳染指數小於1後，下降速度變得緩慢，表示疫情有反撲的情勢存在。

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