農會選舉前哨戰？ 北農董監事改選農委會大獲全勝

台北農產運銷公司股東大會，今舉行第13屆董監事改選，農委會與泛農委會派大獲全勝，農委會董事席次增加兩席、監察人增一席。

北農的股權結構，公股站45.52%，其中台北市政府、農委會各占22.76%；民股占54.48%，其中包括農產品販運商及其他20.19%、台灣省青果運銷合作社9.48%、各級農會24.81%。

外界分析，這幾年在商人進入北農當常務董事後，2018年也曾出現五大公會力挺時任北農總經理吳音寧的戲碼，在那當下，北農民股中的農產販運商、青果社已倒向農委會；經過這次改選後，也因此就算各級農會與台北市政府聯手，兩者占北農的股權不過47.57%；農委會與泛農委會的股權過半，成為主導北農的最大股東；這次北農改選，也被視為年底農會選舉前哨戰。

農會派代表、中華民國農會總幹事張永成表示，「隨便他們啦！」民不與官鬥，都做這麼久了，過去兩三年本身產銷失衡多少次了，現在北農改選後，由農委會完全經營、完全主導，就不要再說誰是菜蟲，未來三年再看看北農的功能性如何，以後出了問題，不要再有任何牽拖。

北農總經理翁震炘說「沒這麼嚴重啦」，年底的農會選舉與北農董事會改選規模影響差很大，但這次改選，農委會推的代表有選上，其餘的也還是有其他的代表，北農有23席董事，其中農委會7席、市政府5席、民股6席、青果社2席、全國農會3席。

農委會則發新聞稿表示，本屆增加的董監事席次，皆聘任具農產運銷需求及經驗的基層農會幹部，總共有4位農會總幹事、常務監事擔任董事、監察人，並推薦一位農會理事長擔任北農顧問，共推舉5位農會幹部參與本屆北農公司營運，較上一屆增加了4位；此外，農委會還推薦高雄在地青年農民李和芳擔任北農董事，未來擬採一年一任方式，保障更多青年農民的參與機會。

農委會說，基於北農公司穩定經營及專業考量，農委會本屆仍支持現任北農董事長黃向羣、總經理翁震炘續任。