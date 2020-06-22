萊爾富6月23日獨家開賣「丹寧玫瑰色」口罩 防疫又時尚
雖然國內疫情趨緩，但防疫的心情可不能鬆懈，萊爾富響應防疫新生活運動，以「後疫情，玩色做自己」的精神，為民眾生活增添點繽紛色彩，獨家推出兼具防疫與時尚、台灣製造的LAITEST萊潔醫療防護口罩「丹寧玫瑰色」。將自6月23日起陸續配貨至全台萊爾富門市，全台限量2萬盒，每盒50入，原價390元，特價349元，平均每家門市約配送15盒，建議民眾可先致電門市詢問再前往。
萊爾富表示，此次引進的醫療口罩丹寧玫瑰色款式，乍看與一般櫻花粉色、淡粉紅色口罩差不多，但運用丹寧布質地，讓醫療口罩多點變化，也讓防疫新生活必備的口罩單品能夠搭配造型呈現不同個性。萊爾富預計週週進貨，口罩顏色也可能週週不同，為民眾防疫新生活增添多元、豐富的色彩。
另外，迎接端午連假民眾出遊機會多，萊爾富門市也化身「夏季能量補充站」，6月30日前指定運動飲料、機能飲料、包裝水及營養棒享第二件6折，包含Fin健康補給飲料、寶礦力水得、舒跑運動飲料、紅牛能量飲料、魔爪能量飲料355mL系列商品、舒味思氣泡水纖維+、SOYJOY大豆水果營養棒、寶礦力水得粉末5包入、威德清涼果凍等商品，均享第2件6折優惠。6月30日前購買指定光泉豆漿，任2件還可參加「飲料甜點抽抽樂」活動，最低可享0元優惠。
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