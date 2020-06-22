萊爾富6月23日獨家開賣「丹寧玫瑰色」口罩 防疫又時尚

雖然國內疫情趨緩，但防疫的心情可不能鬆懈，萊爾富響應防疫新生活運動，以「後疫情，玩色做自己」的精神，為民眾生活增添點繽紛色彩，獨家推出兼具防疫與時尚、台灣製造的LAITEST萊潔醫療防護口罩「丹寧玫瑰色」。將自6月23日起陸續配貨至全台萊爾富門市，全台限量2萬盒，每盒50入，原價390元，特價349元，平均每家門市約配送15盒，建議民眾可先致電門市詢問再前往。

萊爾富表示，此次引進的醫療口罩丹寧玫瑰色款式，乍看與一般櫻花粉色、淡粉紅色口罩差不多，但運用丹寧布質地，讓醫療口罩多點變化，也讓防疫新生活必備的口罩單品能夠搭配造型呈現不同個性。萊爾富預計週週進貨，口罩顏色也可能週週不同，為民眾防疫新生活增添多元、豐富的色彩。