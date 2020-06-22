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四合一疫苗缺6萬7月10日前補足 5到7歲童都能接種

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
四合一疫苗日前傳出缺貨消息。疾管署簡任技正陳淑芳表示，因廠商疫苗貨機安排銜接延遲關係，疫苗將於7月10日前到貨補足6萬劑缺額，5到7歲幼童都能打到。記者簡浩正／攝影
四合一疫苗日前傳出缺貨消息。疾管署簡任技正陳淑芳表示，因廠商疫苗貨機安排銜接延遲關係，疫苗將於7月10日前到貨補足6萬劑缺額，5到7歲幼童都能打到。記者簡浩正／攝影

滿5歲至入學前須施打的四合一疫苗，日前傳出缺貨消息，讓媽媽們非常著急。疾管署表示，因先前家長不敢帶小朋友到醫療院所打疫苗，加上廠商疫苗貨機安排銜接，出現小延遲關係，疫苗將於7月10日前到貨補足6萬劑缺額，5歲幼童到7歲準備上小一生都能打到。

按國內現行預防接種時程，幼兒應於出生滿2個月、4個月、6個月，並於滿18個月接種4劑五合一疫苗。因考量百日咳抗體易衰退，之後得再於滿5歲後到入學前，接種一劑四合一疫苗。

據了解，今年診所四合一疫苗貨量不足，與新冠肺炎有關。藥廠仍有交貨，全台還有少量庫存，但由於民眾日前因新冠肺炎關係，減少出門，家長也減少帶幼童至醫院、衛生所，因此日前接種速度有趨緩情形。

疾管署簡任技正陳淑芳表示，事實上，目前全台庫存仍有約2.5萬劑在，並非全面缺貨，是因廠商先前兩批次之間調貨安排出現延遲，加上新冠肺炎影響，疫苗須以冷藏貨艙運送，但貨機排機出現問題，才出現延遲1到2周的現象。

她說，目前四合一疫苗缺口約6萬劑，並非全省都缺貨，僅部分地區一時鋪貨不及；且一發現供貨銜接出現問題，疾管署也已立即下公文，要求各地衛生局優先保留給小一新生接種。

陳淑芳說，今年得接種的學齡人數約20.69萬人，但整體的接種比率目前已達84%，估計只剩下約2.5萬人左右還沒打；而疫苗確定7月10日之前就可以全完補足，並下放到所有合約院所，且後續都會按照時程繼續供貨，故請家長放心，可採與衛生局、院所先預約，等貨到後再去打，不必擔心打不到。

疫苗 新冠肺炎 衛生局

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