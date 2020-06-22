梅雨季節後復耕蔬菜開始採收 親民菜價再等等

天氣穩定炎熱，植物生長快，梅雨季過後復耕的小白菜上市，批發價節節下滑，從每公斤135元跌到50元，高麗菜青黃不接，高山高麗菜每公斤35元，平地高麗菜賣相不好，仍然每公斤17至18元，社區舉辦活動包水餃，包得「好心疼」。

梅雨季節結束，中南部蔬菜產區幾乎每天陽光普照，持續高溫，原來耕種的水傷曬爛，農民復耕各類葉菜，生長最快速的小白菜開始量產上市，量多價跌，從梅雨季剛結束的每公斤上百元下探到50元，菜販預料隨著陸續採收，價格還會更親民。

彰化縣溪湖果菜市場總經理蔡健文表示，大宗蔬菜高麗菜復耕後，距離採收還有一段時間，現在批發市場以台灣高山高麗菜和進口高麗菜為主，高山高麗菜每公斤批發價35元，進口高麗菜6顆（25公斤）350元，折合每公斤17元，平地高麗菜剝除水傷外葉，每公斤仍要17至18元。

最近社區忙著包肉粽，中午包水餃裹腹，一籃高山高麗菜上千元，平常習慣節儉的社區婆婆媽媽包得好心疼，連菜梗都剁碎了當餡料，有些社區為了省錢購買進口高麗菜，口感紮實不軟脆，「不是炒來吃，還好。」