有營養易咀嚼「無骨豬腳」獲獎 農委會推銀髮友善食品

農委會補助財團法人食品工業發展研究所(以下簡稱食品所)持續辦理銀髮友善食品評選與推廣活動，今年共有68家廠商、186項產品參選，其中150項產品獲選，並有35項產品獲頒獎項。

農委會表示，近年業者針對長輩飲食需求進行產品研發，例如新東陽公司考量長者在食用豬腳產品的安全性與備餐便利性，將豬腳去除大骨與碎骨並以耐熱積層袋包裝，今年以「無骨豬腳」參賽獲獎；另聯夏公司考量牙口無力長者及其蛋白質攝食需求而研發的「軟心肉排」系列產品，並設立國內首條舌頭壓碎等級系列產品產線，去年獲得評審團特別獎肯定。

農委會表示，銀髮友善食品計畫從2016年推動至今，入選產品累計已達93家、283項，已有相當的能見度。同時，食品所建立「Eatender標誌」作為銀髮友善食品產業共同識別標示，以及針對台灣飲食特性建立「質地友善性標示」，對引領台灣農食企業擴大使用台灣在地農產食材，針對長者飲食需求研發新產品，已逐步產生帶動效益。

農委會表示，銀髮友善食品評選，不僅要請營養機能、咀嚼吞嚥、加工品質與行銷推廣等專家，總結出銀髮友善食品在研發上特別要重視食用安全性、高營養密度及高熱量、咀嚼吞嚥性、食慾促進、產品標示及產品便利性。

農委會說，為了便於銀髮友善食品的銷售和溝通，食品所去年建立Eatender標誌，作為銀髮友善食品的共通識別標誌，目前已有14家業者、35項產品將Eatender印製或黏貼在產品包裝上於市場流通，其中2018年獲獎的「青葉滷肉飯料」已廣泛流通於各大超市、超商與電商平台，更將Eatender拓銷香港，並於今年將與日本連鎖零售通路合作成為獨賣商品。