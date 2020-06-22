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摘菜腰疼突跌坐在地 原來是脊椎壓迫性骨折

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣68歲黃太太退休後自己種菜，某天出現脊椎壓迫性骨折，經「微創脊椎椎體成型術」治療改善。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣68歲黃太太退休後自己種菜，某天出現脊椎壓迫性骨折，經「微創脊椎椎體成型術」治療改善。圖／嘉義長庚醫院提供

嘉義縣68歲黃太太退休後自己做了一個開心農場，每天細心照顧蔬菜再贈給鄰居，但某天摘了幾把菜一站起來卻覺得腰部突然痛了一下，跌坐地上爬不起來，嘉義長庚骨科醫師李建穎發現黃太太同時有2處脊椎壓迫性骨折，以「微創脊椎椎體成型術」治療，術後疼痛立即改善，1小時即可下床。

黃太太表示，原本每天的退休生活十分愜意、充滿活力，被診出脊椎壓迫性骨折後，第一次看的醫師建議她臥床休息，使用背架輔助並服用止痛藥，但過了1個月病情也沒好轉，從床上坐起來就疼痛難耐，更別說走路或站立，讓她都快得憂鬱症了，後來友人介紹到嘉義長庚骨科門診，照動態X光、核磁共振檢查才發現同時有2個骨折地方。

李建穎表示，同時發生2處以上脊椎壓迫性骨折並不常見，但近1個月來就有2位病人同時有2處脊椎壓迫性骨折，表示高齡人口的骨質疏鬆性骨折越來越多，許多停經後的女性或年長者不知自己有骨質疏鬆症，常因不當出力或只是輕微跌倒就發生脊椎壓迫性骨折。

李建穎說，「微創脊椎椎體成型術」使用骨水泥填充脊椎骨裡的空洞，傷口不到0.5公分，術後疼痛可立即明顯改善，但如治療後病人沒有改善不良姿勢和習慣，繼續搬重物，仍可能在其他脊椎骨再次出現壓迫性骨折。

李建穎建議，高風險族群可定期做骨質密度檢測，有骨質疏鬆的病患可與醫師討論如何保健、預防與治療，如多攝取乳製品、高鈣食物、適度曬太陽及運動，補充適量的維生素D3等等。

嘉義長庚骨科醫師李建穎發現黃太太同時有2處脊椎壓迫性骨折。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚骨科醫師李建穎發現黃太太同時有2處脊椎壓迫性骨折。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣68歲黃太太退休後自己種菜，某天出現脊椎壓迫性骨折，經「微創脊椎椎體成型術」治療改善。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣68歲黃太太退休後自己種菜，某天出現脊椎壓迫性骨折，經「微創脊椎椎體成型術」治療改善。圖／嘉義長庚醫院提供

壓迫性骨折 嘉義 骨質疏鬆 醫師 長庚

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