樹林隱藏秘境曝光 館前路旁絕美心型鏡面水池

新北市擁有全台最長河濱自行車道，不論是大漢溪、淡水河、新店溪、汐止河畔等，沿途皆有結合地方特色打造不同休憩面貌，近期新北市高灘地工程管理處將在大漢溪沿岸的樹林河濱推出隱藏打卡秘境，結合生態環境及台灣原生植物，打造高灘地獨有、結合生態的「鏡面水池」。

位於樹林館前路環保公園旁的「沐心池」，原本為一座可調節洪水功效的滯洪池，為讓環境能與生態更加緊密，並創造民眾更好休憩環境，高管處將在今年7月進行沐心池環境改善工程、預計12月底完工。

此次工程爭取到水利署前瞻水環境經費，沐心池環境改善工程總經費約為1500萬元，中央補助1050萬元。

高管處施工科長林柏宏指出，沐心池是高灘地獨有的鏡面水池，規畫以低度開發、生態環境為原則進行綠美化，以不影響既有生態為前提，種植台灣原生植物、烏心石碎石步道、木造觀景平台及步道。

也會將沐心池微調成美麗的愛心形狀，打造新北的戀人之心。另外，沐心池旁的大榕樹目前搭建簡易平台，之後也會進行改善，不僅大幅改善休憩空間，還將榕樹與觀景平台結合，民眾未來可坐著乘涼、遠眺大漢溪。

林柏宏表示，沐心池環境改善後，民眾可以前來感受大肆然四季饗宴，夏季可以坐在大榕樹下乘涼、欣賞大漢溪及綠美化環境，騎單車經過時，除可看到沐心池美景，一路到下游還可觀賞大漢溪荷花擁簇。