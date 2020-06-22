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統聯春節疏運 司機連上16.25小時挨罰百萬
新北勞工局今公布違反勞動基準法及職業安全衛生法的雇主名單，其中統聯客運在春節期間，讓司機單日連續上班16.25小時及單月延長工時達100.18小時，勞工局指出，已是第10次違反規定，因此開罰100萬元。
勞工局表示，違反的雇主共有281家業者，違規勞基法最嚴重就是有85家未依法給付加班費，其次有50家出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，還有43家使勞工超時工作；另外違反職安法則有48家未提供必要的安全衛生設施。
遭開罰100萬的統聯客運，未能妥適因應春節疏運高峰，導致抽查的7名勞工共計至少18次單日超時情形，還有司機單日工時達16.25小時，勞工局說，由於第10次違反規定，開罰100萬元並發函副知交通主管機關加強督導。
勞工局指出，中華電信因辦理499專案，導致勞工超時工作，且經媒體報導還未採取改正行為持續違規，考量違法情節重大，且又是30%以上之泛公股事業體，是一般企業的表率，因此加重裁處罰鍰50萬元。
新北勞工局長陳瑞嘉指出，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，依違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，若違規事業單位如為上市、上櫃公司，會加重裁罰金額20%。
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