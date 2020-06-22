桃園拉拉山水蜜桃今年盛產 現已開放預購

桃園市復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，為桃園最火紅的農產品，每年6月至8月是拉拉山水蜜桃盛產期，今年產量盛產，現已開放民眾預購，7月將從原鄉部落產地出貨，市府今天舉行行銷記者會，歡迎民眾至網站預購或致電復興區農會訂購。

復興區農會總幹事曾庭筠指出，去年全球氣候暖化嚴重，水蜜桃產量不佳，而今年產量大幅度增加約5成，目標要賣5萬盒。她解釋，桃園地區是水蜜桃重要產區，生產面積約240公頃，每年4月至6月為中低海拔的水蜜桃品種「媽媽桃」；每年6月至8月為高海拔拉拉山水蜜桃盛產時節，各式水蜜桃品種都各具風味。

曾庭筠坦言，近年來氣候不穩，水蜜桃又是高經濟價值種植的水果，因此市府、復興區農會與部落媽媽會連線促銷，目前已開放網路及電話預購，分別有5、6、8、10、12粒包裝，重量皆為2斤12兩價格，金額則從450元至1000元不等，還需加上運費，已開放預購，7月開始出貨。

銷售推廣活動的部分，曾庭筠說，7月開始每個周末，農會將進行5次展售活動，分別於台北、桃園和拉拉山本地，今年的水蜜桃之夜也還在規畫當中。針對落果、裂果則開始製作加工商品，自2016年起製作成水蜜桃酒，目前還有規畫、打樣做成水蜜桃酵素、水蜜桃果乾、水蜜桃餅乾，另外，經農糧署牽線，和全家商談要製作水蜜桃冰當中。

鄭文燦表示，拉拉山水蜜桃是泰雅媽媽們辛勞所換來，為桃園獨一無二的農產品，他說，品牌價值提高後，市場的行銷就會增強，農會對落果、裂果也相當用心在開發，目前已有水果酒，陸續還有面膜、果乾正在開發中。