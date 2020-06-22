肚子脹痛無法排氣排便 竟是胰臟腫瘤壓迫

一名45歲的廚師半年來食慾不振、腹部悶痛，但都未就醫，直到最近一周一吃東西就肚子痛，甚至無法排氣排便，才到中國醫藥大學新竹附設醫院急診求診，經過腹部電腦斷層檢查，確認是胰臟尾部有腫瘤侵犯到大腸造成急性腸阻塞，經開刀治療後，目前已恢復正常飲食、正常排便。

大腸直腸外科醫師邵彥誠表示，該名病患胰臟尾部約有桌球大小的腫瘤，且侵犯到脾臟，橫結腸及胃，首先緊急幫病患做人工肛門手術，幫助腸道減壓，經過一周後，再以3D 腹腔鏡手術移除人工肛門及切除四個器官，一共切除脾臟、約10公分胰臟尾部、約70公分大腸以及部分的胃，手術執行約8小時，因傷口小，恢復快，病患隔天就下床，目前已經恢復正常飲食、正常排便。

邵彥誠指出，該病患手術前，大腸鏡明顯可見大腸受到胰臟腫瘤的壓迫而嚴重狹窄，身體不適超過一個月都未就醫，若當初有提早就醫，就不需緊急人工肛門手術。提醒民眾一旦發現食慾不振，尤其沒有正常排氣排便，一定要盡早就醫，千萬不要拖。