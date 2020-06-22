愛自拍陷危險？ 教育部提醒安全8大守則

現代人喜愛自拍，但專注於手機鏡頭時，可能忽視自己正面臨危險。教育部整理8個「安全自拍原則」，提醒民眾自拍時，注意周遭環境安全、個人隱私，也提醒大眾過度頻繁自拍，可能造成他人困擾。

教育部提出自拍8原則，包括：

一、有些自拍照可能太過私密或者容易引起他人誤會，就不適合公開分享。

二、絕對不在會讓自己受傷或他人受傷的地方自拍。

三、考量其他入鏡者被公開照片的意願。

四、當為了拍出完美自拍照成為壓力的時候，可停止自拍。

五、注意公開自拍照的社群平台隱私設定。

六、理解不是每一個場合或地點都可以任意自拍（例如宗教聖地等）。

七、過度頻繁自拍與分享，可能會造成他人困擾。

八、如果不想洩漏自己的所在位置，自拍時可以關閉相機的定位功能。

教育部表示，許多人為了上傳展現美麗與勇氣的照片，不惜冒著生命危險在各種景點按下快門。教育部提醒，人在自拍時注意力被分散，會失去平衡、無法注意周圍環境變化、感受不到危險，因此想自拍，記得要先注意周遭環境安全，以避免發生危險。

教育部也以「安全自拍」為主題製作30秒動畫，藉著可愛動物擬人的形象，表演出危險自拍行為所造成的後果，提醒大家在想拍出「好酷」照片前，記得要先注意自己與身旁朋友的安全。