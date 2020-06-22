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紹興雞、松阪豬入菜 7款台鐵元氣便當6月24日開賣

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
紹興雞腿排便當。圖／台鐵局提供
紹興雞腿排便當。圖／台鐵局提供

台鐵便當又有新花樣，今推出7款元氣便當，從6月24日至7月31日止，台鐵局配合振興國旅，轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個餐務室每日限量販售。元氣便當特別選用各地在地天然食材製作，旅客在搭火車環島旅遊時，可品嘗各地區特色便當，豐富鐵道旅遊食的記憶。

「元氣便當、幸福啟航」台鐵今天舉行記者會，現場邀請各站餐務室及營養師上菜，向國人展示各地站務推出的特色便當。

台鐵局主秘顏文忠表示，台鐵去年賣了1053萬個，今年年初開始，因為疫情關係，台鐵便當也受到衝擊，上半年便當業務衰退三成五到四成；現在疫情已經疏散，防疫現在已進入產業振興的階段；他說，交通部部長林佳龍常說，推廣國旅要注重食、宿、遊、購、行，把「食」擺在最前面代表吃很注意，若沒有吃得好，就無法行、遊、購；他預估，下半年可以恢復到一天銷售2.8至3萬個台鐵便當。

他表示，台鐵局為了呼應國內產業振興與國旅推動，各站餐務室、餐廳都配置營養師，旅客絕對可安心食用，今天推出7款元氣便當，除符合安全、衛生、營養三大要求，還要配合國內產業振興，採用在地食材，他認為這7款元氣便當一定熱銷，未來也不排除變成常態供應，只是量不如經典排骨便當多，旅客想要7款新便當都品嘗到，要響應國旅、環島一圈才行。

台鐵局表示，7款台北的紹興雞腿排及香椿蔬食便當、台中的麻油松阪豬便當、高雄的芋見元氣便當、台東的紅藜平安便當、花蓮的梅雞田園南瓜飯便當、七堵的養氣人蔘雞腿便當，便當食材不僅加入中藥，也採用台灣在地新鮮天然食材入菜，友善支持本土農業。

其中，養氣人蔘雞腿加入蔘鬚、枸杞文火慢燉，便當不含油脂且散發淡淡香氣；花蓮的梅雞田園南瓜飯便當還附贈甜點，取名「梅開眼笑QQ凍」，且入材的梅子，還是自己釀造的，非常有特色。

台鐵局說，國內疫情逐漸趨緩，民眾展開防疫新生活，安心環島鐵道旅遊體驗中，品嚐台鐵便當是不可或缺的一環，台鐵各餐務室的元氣便當，讓便當裡的食材，帶領旅客體驗台灣在地山海田野軌跡，吃的每一口都是蘊藏幸福健康的味道。

芋見元氣便當。圖／台鐵局提供
芋見元氣便當。圖／台鐵局提供
梅雞田園南瓜飯便當。圖／台鐵局提供
梅雞田園南瓜飯便當。圖／台鐵局提供
養氣人蔘雞腿便當。圖／台鐵局提供
養氣人蔘雞腿便當。圖／台鐵局提供
紅藜平安便當。圖／台鐵局提供
紅藜平安便當。圖／台鐵局提供
麻油松阪豬便當。圖／台鐵局提供
麻油松阪豬便當。圖／台鐵局提供
香椿蔬食便當。圖／台鐵局提供
香椿蔬食便當。圖／台鐵局提供

便當 台鐵 環島 疫情 鐵道

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