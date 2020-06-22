椎間盤突出疼痛 內視鏡配備磨鑽終結惱人骨刺

許多人受骨刺之苦，澄清醫院中港院區最近運用一種微創的脊椎內視鏡手術，以微雕藝術的技法清除骨刺，並表示關鍵是內視鏡搭配了一顆纖細的「磨鑽」，能直接粉碎骨刺並排出體外，輕鬆終結不少人的麻痛人生。

骨科醫師黃全敬指出，一位65歲的退休男性，在職場拚命工作存錢，為的是想享受退休人生，在一次從事園藝活動時彎腰搬花盆，感覺閃到腰，除了下背痛外，沒幾天竟從腰部痛到右臀再往下麻痛到右小腿，不論躺臥、坐姿或行走都疼痛難耐，有時整夜都輾轉難眠，總以為只是閃到腰，吃吃止痛藥和多休息就會好，沒想到一直疼痛了好幾周，才求醫治療。

該患者過去並無下背痛或坐骨神經痛的病史，臨床檢查發現右側直抬腿試驗呈現右腳抽痛、右腳踝無力，以及右小腿感覺麻木，高度懷疑是腰椎神經根受壓迫造成的。經X光檢查，發現第四、五腰椎節段有退化情形，再做核磁共振造影，確認在第四、第五腰椎有骨刺增生，合併椎間盤突出，導致右側椎間孔狹窄，造成神經壓迫。

如果以疼痛嚴重度10分來區分，經過藥物和保守復健治療，該患者的疼痛程度仍然達到8分，效果不佳。

黃全敬說，微創脊椎內視鏡手術是透過約一公分的單孔小傷口，利用內視鏡的清晰放大視野，再用動力小磨鑽將骨刺磨除，其碎屑即隨著清洗液排出體外。這名男患者還再以磨鑽替狹窄的椎間孔「整形」，把椎間孔擴大，達到脊椎神經減壓成效。最後再用抓鉗把膨出的椎間盤組織挾除，徹底解決神經壓迫問題。