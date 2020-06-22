今起3天全台空品綠油油 慎防濁水溪午後揚塵
全台今起三天空品「綠油油」，根據空品監測網資料，今天環境風場為西南風且氣溫偏高，各地水平及垂直擴散條件佳，全台空品燈號都是呈現綠色的「良好」等級；濁水溪局部地區因午後風速較強，短時間可能引發河川揚塵現象影響空氣品質及能見度。
空品監測網指出，23日受西南風影響，水氣略增加，午後易有局部短暫雷陣雨，各地擴散條件良好，空氣品質佳；濁水溪局部地區因午後風速較強，短時間可能引發河川揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區「良好」等級。
24日持續西南風影響，台灣周圍水氣仍偏多，各地擴散條件良好且午後有陣雨，空氣品質佳；濁水溪局部地區因午後風速較強，短時間可能引發河川揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區「良好」等級。
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