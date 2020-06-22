婦人心肝頭亂跳誤以為心臟病 原來是甲狀腺亢進

一名中年婦人因心跳莫名快加上喘不過氣，以為是心臟病求醫，雖發現心臟肥大，卻找不出真正病因，幾番轉診才發現是甲狀腺亢進症引起的。內科醫師李宇力表示，這類病患易為心臟病等疾病所混淆，若長期延誤確診，會引起心衰竭等危險，他並提供暴瘦、眼凸、大量掉髮等9項自我檢查標的，讓民眾提高警覺。

活力得中山脊椎外科醫院內科醫師李宇力指出，患者除了心臟不適之外，還有莫名容易緊張、手抖、坐立不安，及一個月爆瘦7公斤等症狀。雖然甲狀腺亢進症的家族性高，但病患卻在南下就醫確診甲亢後，才發現原來母親也有甲亢，只是當初沒有聯想家族性疾患，才會花了很長時間才找出真正病因。

李宇力表示，許多民眾誤以為是緊張，只是心跳比較快，而延誤確診。由於甲狀腺亢進症患者需要透過服藥來控制，延誤診斷未及時服藥的結果，長期下來，會引起心律不整或是心衰竭，有一定危險性。

李宇力說，以女性而言，每10人就有1人甲狀腺腫大或者有結節，發生率不算低，但是許多病患都沒仔細檢查。而甲狀腺結節並非不會變化，並且存有5%的惡性機率，因此需要定期回診接受超音波檢查追蹤，以掌握病情。這項檢查在門診只需花5到10分鐘即可完成，非侵入性，不需麻醉，健保給付，是很簡單、便捷、又能幫助患者盡速確診的檢查。

為提醒民眾自我檢測，李宇力提供9項指標，有類似情形的民眾，可早些就醫確認是否為甲狀腺亢進症。這9個指標分別是：1.心跳快、一直緊張、手發抖。2.觸摸喉結下方有突出、腫大。3.不明原因體重下降、暴瘦。4.情緒亢奮、失眠。5.眼凸。6.大量掉髮。7.皮膚乾燥。8.脾氣暴躁、易怒、情緒起伏大。9.有家族史，家中女性親友罹患甲狀腺亢進症。