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受鋒面影響 氣象局發布海上強風特報航行船隻留意
連日高溫，中央氣象局氣象報告表示，高氣壓在關島西北方海面，中心近似滯留；今(22）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱。
氣象局表示，西南風逐漸增強，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。明(23)日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨。
氣象局說，受到西南風影響，台灣北部、東北部、東南部海面及台灣海峽北部平均風力可達６級，雷雨區最大陣風８至９級，船隻請注意。明(23)日台灣東北部海面平均風力將稍減弱。
也因為受到西南風影響，今(22)下午起巴士海峽平均風力將增強至６級，最大陣風８級；鋒面影響，今(22)上午起至下午間浙江海面及東海北部平均風力將增強至６級，最大陣風８級。明(23)上午起黃海南部平均風力將增強至６到７級，雷雨區最大陣風１０級，航行船隻請特別注意。
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