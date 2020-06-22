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快融化了！吳德榮：持續高溫炎熱 高溫37度嚴防中暑

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
昨(21日)日累積雨量圖(左圖)顯示，清晨上午間台灣海峽的雨帶，移入時帶來明顯降雨；午後部分山區及平地，有小範圍短暫雷陣雨。今(22日)晨4時30分紅外線色調強化雲圖(右圖)顯示，台灣上空有從「滯留鋒」往南飄的高層卷雲。圖／「三立準氣象．老大洩天機」專欄提供
昨(21日)日累積雨量圖(左圖)顯示，清晨上午間台灣海峽的雨帶，移入時帶來明顯降雨；午後部分山區及平地，有小範圍短暫雷陣雨。今(22日)晨4時30分紅外線色調強化雲圖(右圖)顯示，台灣上空有從「滯留鋒」往南飄的高層卷雲。圖／「三立準氣象．老大洩天機」專欄提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，卷雲擋不了陽光、台灣天氣晴朗，持續高溫炎熱、紫外線強，要注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫：北部24至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至37度。

吳德榮表示，昨(21)日全台只有花蓮超過37度(富源37.2度)，其他各地區最高氣溫仍大多在36、37度之間，相當炎熱。昨日清晨上午間，有因陸風、西南風輻合在台灣海峽形成的雨帶，移入時帶來明顯降雨；午後部分山區及平地，有小範圍短暫雷陣雨。

他說，幸好，這些雲層及降雨及對「日食」的觀測，並未帶來多少影響，大部分地區可以看到的時間都很長。今(22日)晨台灣上空有從「滯留鋒」往南飄的高層卷雲(右圖)；截至5時各地區平地最低溫大約在22至25度。

吳德榮表示，最新(21日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(22)日「滯留鋒」在北部海面徘徊，台灣大氣略不穩定，午後部分山區及鄰近平地，有小範圍短暫雷陣雨。

他表示，根據最新模式模擬顯示，明日至下周日(23至28日)持續高溫炎熱，天氣型態改變不大；各地區最高溫大約在36、37度，地理環境特殊(縱谷)的，偶爾可升至38度，要注意防曬、防中暑。

吳德榮說，明日起水氣漸增，無論因陸風與西南風的輻合作用，早晨西南部沿海的局部短暫陣雨，或者午後山區的局部陣雨或雷雨，機率皆有逐日提升的趨勢；周四(25日)起部分鄰近平地受午後對流影響的機率提升，降雨地區亦略為增多。

吳德榮 高溫 防曬

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