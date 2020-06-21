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影／台東三仙台夏至日環食縮時影片壯觀

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
台東三仙台從今天下午2點50分開始出現日環食天文奇景，完整的日環食過程令人驚艷（圖為疊圖照片）。記者劉學聖/攝影
台東三仙台從今天下午2點50分開始出現日環食天文奇景，完整的日環食過程令人驚艷（圖為疊圖照片）。記者劉學聖/攝影

號稱此生只能一見「上帝金戒指」的日環食天文奇景，原本東部雲層較多，今天下午2點50分開始初虧後，太陽逐漸從右下角開始缺角，台東縣成功三仙台湧入數千民眾仰頭觀看，當四點十五分食甚時間一到，只見天色逐漸轉暗，太陽開始出現金色圓環，像是戒指般十分獨特，現場也響起綿延不絕讚嘆聲，攝影師們的快門更是按個不停，就是要保留住這最美麗的一刻，而從縮時影片觀看日環食更是壯觀，也讓人們大呼不虛此行。

2020年台灣地區日環食奇景今天下午4點15分，現身台灣上空，以北回歸線通過的嘉義及台東縣東海岸的成功鎮及花東縱谷的池上鄉，因剛好位在北回歸線上，觀賞日環食角度最佳，吸引數以千計民眾趕到兩地欣賞這百年奇景，因為下次台灣地區要看日環食，須等到195年之後。

台東三仙台下午4點15分準時出現日環食天文奇景，引起現場民眾驚呼連連。記者劉學聖/攝影
台東三仙台下午4點15分準時出現日環食天文奇景，引起現場民眾驚呼連連。記者劉學聖/攝影
台東三仙台下午4點15分準時出現日環食天文奇景，引起現場民眾驚呼連連，相機按個不停。記者劉學聖/攝影
台東三仙台下午4點15分準時出現日環食天文奇景，引起現場民眾驚呼連連，相機按個不停。記者劉學聖/攝影
台東三仙台日環食天文奇景食既，又稱上帝戒指。記者劉學聖/攝影
台東三仙台日環食天文奇景食既，又稱上帝戒指。記者劉學聖/攝影
台東三仙台下午4點15分準時出現日環食天文奇景，引起現場民眾驚呼連連，台東大學學生在現場解說。記者劉學聖/攝影
台東三仙台下午4點15分準時出現日環食天文奇景，引起現場民眾驚呼連連，台東大學學生在現場解說。記者劉學聖/攝影
台東三仙台日環食天文奇景食既生光後逐漸復圓。記者劉學聖/攝影
台東三仙台日環食天文奇景食既生光後逐漸復圓。記者劉學聖/攝影
台東三仙台日環食天文奇景逐漸復圓。記者劉學聖/攝影
台東三仙台日環食天文奇景逐漸復圓。記者劉學聖/攝影

日環食

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