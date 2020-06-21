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一張圖看一周天氣 端午連假兩波雨區變化曝光
中央氣象局今天在臉書預報天氣，未來一周台灣為偏西南風的天氣型態，大台北盆地、宜蘭、花東縱谷及台東容易出現高溫，迎風面的中南部地區不下雨時也會感到炎熱。周四至周日為端午四天連假，前兩天中南部容易出現短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨，後兩天僅剩山區及中南部清晨有陣雨。
氣象局表示，明天上班日，各地高溫炎熱，東北部及山區有午後雷陣雨，中南部清晨上午有局部短暫陣雨。周二至周五受西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區高溫炎熱，有午後雷陣雨。到了周六、周日，各地天氣多雲到晴，山區有午後雷陣雨，中南部清晨也有局部短暫陣雨。
氣象局說，未來下雨情況以山區午後雷陣雨為主，但迎風面的中南部地區除了午後雷陣雨之外，其他時間也有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，尤其以清晨到上午這段時間機率相對較高。
氣象局提醒，未來幾天出門在外，一定要做好防曬工作，尤其是戶外勞動工作者，記得多補充水分，避免中暑。
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