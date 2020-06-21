加護病房看盡生死 護理師：願當志業

「要當病房中的第一線，也要當最後一線！」小鄧從去年9月開始在南部某間醫學中心的加護病房擔任護理師，現在已快要做滿10個月。她說，「在加護病房可以學習到更深入的知識，因此選擇先進入加護病房。」

「身為加護病房的護理師，其實一直離死亡很近。」小鄧表示，她現在可以平靜地接受病人死亡，因為她以尊重的態度對待每一位病患，並且都悉心照料，若還是無法拯救患者的生命，加護病房護理師最後能做的就是讓他們安詳離開。

是憧憬也是志業

小鄧回憶說，「小時候很崇拜護理師，看他們幫病患打針覺得很好玩；長大後覺得護理師的工作是幫助人，加上對工作內容也感興趣，所以決定成為一位護理師。」對於選擇成為加護病房護理師的理由，小鄧坦言，「其實我比較想去急診室，但是在加護病房可以學習到更深入的知識，因此選擇先進入加護病房。」

小鄧說，加護病房護理師的例行工作可以區分成簡單和專業兩種說明，「簡單地說，每天的例行工作有幫病人翻身、處理大小便、抽血和打護理紀錄等；專業地說，要當病房中的第一線，也要當最後一線！必須第一個發現病人有什麼狀況，以及確認醫生對病患的處治是否合理，當最後的把關者。」

辛苦的代價

談到加護病房護理師的薪水，小鄧表示，要看醫院的體制而定，她扣完勞健保月領35~36K，每月還有6000元的績效獎金，而排班則還需注意排班連續性，除突發狀況，要避免有白班、小夜班和大夜班參雜，一旦排了大夜班，就必須一整週過日夜顛倒的生活。

至於國內護理師執業環境的現況，小鄧指出，超時工作、薪資與工時不成比例的情形還是一直存在，「還必須要處理護理外的雜事和行政工作。」不過，她還是熱愛著護理師的工作，因為不只能幫助人，她還可以從中獲得成就感。

面對死亡

安樂死合法化是目前的趨勢，小鄧對此說，「如果站在病患家屬的立場，我會支持合法化，希望可以減少他們的痛苦；若是站在醫護人員的立場，我反對安樂死合法化。」指出兩個主要原因，一是擔心有醫療糾紛，二是她覺得執行安樂死是殺人，她不願意執行這項動作，然而小鄧也說，「若安樂死法案對醫護人員有充分保障，我也會考慮支持相關法案合法化。」

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