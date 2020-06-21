蘇花改提速首日見效 平均時速最快71公里

蘇花改昨天起將部分路段速限從60公里調整至時速70公里，並設最低速限50公里，交通部公路總局今天表示，提速後平均時速約63至71公里，行車速率有所提升。

交通部公路總局第四區養護工程處表示，台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）部分路段速限調整至時速70公里，並設置最低速限時速50公里，調整範圍包含蘇澳至東澳段、南澳至和平段、和中至和仁段，提速路段範圍包含東澳隧道、東岳隧道、武塔隧道、觀音隧道、谷風隧道及中仁隧道等隧道群。

工程處指出，觀察昨天蘇花改蘇澳至東澳段整體車流狀況，提速前平日車流量約6300至6500輛，提速後，南下車流量達到9242輛，北上則為7589輛；也因為昨天是補上班（課）日，所以較提速前的例假日整天車流量7700至9900輛略少，整體行車狀況良好。

工程處表示，提速後行車速率有所提升，提速前平均時速約55至60公里，提速後平均時速63至71公里，呼籲用路人遵循速限指示行駛，行車前也可先上網了解相關速限調整資訊。