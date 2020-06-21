財務捉襟見肘 阿中：健保費勢必調漲

準備金不足、人口老化，明年健保費一定會漲！衛福部長陳時中20日表示，年底將研議的調漲健保費率方案，規模勢必要增加。社會保險司司長商東福指出，2021年底準備金將低於1.5個月，須考慮調漲健保費率。國健署署長王英偉補充說，人口持續老化，健保支出一定會繼續上漲。

健保調漲勢在必行

衛福部部長陳時中20日出席台大醫院「智慧醫療現況與展望」研討會，針對其拋出年底將研議的調漲健保費率方案，他表示，勢必要增加健保規模，也得爭取更多的保費，但方案還是要符合社會期待。

社會保險司司長商東福則解釋，2013年二代健保上路後，健保署開始收補充保費，使得2016年底的健保安全準備金有4個多月，超過最低1至3個月規定，因此決議健保費費率從4.91%調降至4.69%，「但健保持續支出，安全準備金已逐漸減少，估算明年底安全準備金將低於1.5個月，須考慮調漲健保費率。」

準備金顯然不夠用

「健保安全準備金逐年遞減中。」商東福說，依健保費截至上個月結餘為1531億元，換算成安全準備金為2.75個月；衛福部每年都會檢討費率，會先在年中討論隔年將要推動的醫療服務，並列出健保總額範圍，9月經健保會討論通過後，11月就會檢視隔年健保費率是否夠用。

商東福指出，衛福部明年起推動3項醫療服務，包括以護佐取代醫院的照護員，其次是推動社區精神照顧、精神病慢性照顧，再來為強化一般慢性病照顧。治療患者一定會增加，未來財務必定吃緊。國健署署長王英偉說，肺癌、乳癌及大腸癌等患者，其治療及後續追蹤費用均由健保支應，隨人口結構持續老化，健保支出一定會繼續增加。

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