健康好階級！大台北勞工越窮忙、體脂越高

減肥幾乎是全民運動，除了上班久坐、外食營養失衡，還有哪些事情讓你肥？一份針對大台北地區平均35歲男女勞工的研究顯示，大約有一半勞工處於低薪、高工時狀態，而且工時越長者，體脂越高、心肺耐力越差。反觀薪資較高者，不但運動次數較多，生活品質也較佳。專家表示，工時長勢必擠壓到睡眠時間，睡太少就會啟動愛吃、易胖、難瘦的惡性循環。

台北護理健康大學運動保健系的這份研究，今年刊於《中華職業醫學雜誌》，針對100位在大台北地區固定工作一年以上，年齡介於20到50歲勞工，平均年齡為35歲，75%有大學教育程度，45%為服務業。這些勞工有超過一半（56%）屬於高工時，也就是每個月工時超過192小時，將近一半（48%）屬低薪資，即每月經常性薪資低於3萬9950元。

研究人員分析他們的工時和薪資，與其睡眠品質、生活品質、體適能的相關性。結果發現，工時和薪資、心肺耐力、年運動次數都呈現顯著負相關、與體脂肪呈現顯著正相關；意即工時較高者，薪資、心肺耐力、運動次數都較低，體脂肪卻較高。薪資則與年運動次數和生活品質呈現顯著正相關，意即薪水較高的人運動較多，生活品質也比較好。

肥胖研究學會理事長、敦仁診所院長蕭敦仁表示，每個人一天就只有24小時，工時一長，自然壓縮到睡眠娛樂相關。睡比較少的時候，腎上腺素和飢餓素這兩個促進食慾的激素都上升， 瘦素和血清素這兩個抑制食慾的激素下降，讓人變得很容易餓、很愛吃，卻更不想動。

蕭敦仁分析，一個完整睡眠週期大約是1.5個小時，這是白天小睡很難達到的，而且如果白天不小心睡太多，反而影響夜間睡眠，得不償失。蕭敦仁建議，晚上至少要睡滿6到8小時，以滿足4到5個完整睡眠週期，才算睡飽，比較不容易胖。另建議每天至少運動30分鐘，若只剩下睡前短暫時間可運動，建議強度控制在心跳控制在「220減年齡」之下，比較不會因為運動太激烈而睡不著。