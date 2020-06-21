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世紀天文奇景日環食1450初虧 台東池上千人讚嘆

2萬人搶看日環食直播 嘉義台東「人滿出來」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台東縣池上鄉大波池擠滿來看日環食的民眾。記者侯俐安／攝影
台東縣池上鄉大波池擠滿來看日環食的民眾。記者侯俐安／攝影

日環食登場，中央氣象局直播吸引破2萬人觀看，各大觀測景點也擠爆朝聖人潮，有網友說嘉義車站「一般自強號到站下來至少百人」，嘉義民眾則說「嘉義難得這麼多人」，也有不少外國旅客特地前來。另外，台東縣池上鄉大波池到處都是親子，每個人都戴著「特製眼鏡」抬頭觀看日環食，不畏酷暑炎熱。

網友在臉書社團「台鐵家族」發文說，嘉義車站人潮擁擠，一班自強號到站下來至少百來人，許多都是為了觀看日環食的民眾到嘉義朝聖。也有網友直擊，高鐵嘉義站人潮根本是用「溢出來」的。

住在嘉義的劉小姐說，今天嘉義超級多人，擠得滿滿的，因為嘉義本身很空曠，所以大家都席地而坐，「路上滿滿的車跟人」，車站也都被人潮擠爆，「嘉義很難得這麼多人」，而且特地來嘉義欣賞日環食的外國人也很多。

民眾在嘉義北香湖公園等待觀測日環食。記者余承翰／攝影
民眾在嘉義北香湖公園等待觀測日環食。記者余承翰／攝影
台東縣池上鄉大波池擠滿來看日環食的民眾。記者侯俐安／攝影
台東縣池上鄉大波池擠滿來看日環食的民眾。記者侯俐安／攝影
台東縣池上鄉大波池擠滿來看日環食的民眾。記者侯俐安／攝影
台東縣池上鄉大波池擠滿來看日環食的民眾。記者侯俐安／攝影
民眾在嘉義北香湖公園等待觀測日環食。記者余承翰／攝影
民眾在嘉義北香湖公園等待觀測日環食。記者余承翰／攝影
台東縣池上鄉大波池擠滿來看日環食的民眾。記者侯俐安／攝影
台東縣池上鄉大波池擠滿來看日環食的民眾。記者侯俐安／攝影
破2萬人在線觀看中央氣象局直播日環食。圖／翻攝自Youtube
破2萬人在線觀看中央氣象局直播日環食。圖／翻攝自Youtube
日環食雲林地區下午2時49分初虧。記者陳易辰／攝影
日環食雲林地區下午2時49分初虧。記者陳易辰／攝影
台東縣池上鄉大波池擠滿來看日環食的民眾。記者侯俐安／攝影
台東縣池上鄉大波池擠滿來看日環食的民眾。記者侯俐安／攝影
台東縣池上鄉大波池擠滿來看日環食的民眾。記者侯俐安／攝影
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日環食

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