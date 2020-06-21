2萬人搶看日環食直播 嘉義台東「人滿出來」

日環食登場，中央氣象局直播吸引破2萬人觀看，各大觀測景點也擠爆朝聖人潮，有網友說嘉義車站「一般自強號到站下來至少百人」，嘉義民眾則說「嘉義難得這麼多人」，也有不少外國旅客特地前來。另外，台東縣池上鄉大波池到處都是親子，每個人都戴著「特製眼鏡」抬頭觀看日環食，不畏酷暑炎熱。

網友在臉書社團「台鐵家族」發文說，嘉義車站人潮擁擠，一班自強號到站下來至少百來人，許多都是為了觀看日環食的民眾到嘉義朝聖。也有網友直擊，高鐵嘉義站人潮根本是用「溢出來」的。