屏東海底廢棄漁網再利用 讓海廢不再只能送焚化爐

屏東縣政府環保局今天辦「109年度屏東縣水環境巡守隊成果發表及頒獎典禮活動」。水環境巡守隊成果發表活動中，由環保局與大仁科技大學一同推出的廢棄海洋廢棄物計畫，並透過海廢再利用的方式，將魚網編織成花籃與提袋，讓海廢不再只有送焚化爐這個去向。

大仁科技大學環境與職業安全衛生系副教授許美芳說，底拖網將要禁止使用，又擔心會有大量漁網被丟棄到海中，系上部分具有潛水執照的學生，會跟當地潛水業者，一同到海中撿拾海廢，將撈起的海廢請時尚美容應用系學系的師生設計，讓海廢能發揮剩餘價值。

許美芳說，海廢計畫已執行第3年，海廢再利用行動從去年開始執行，也透過海廢作為社區關懷再利用的資源，用撿拾起來的於漁網手作花籃、提袋、吊飾甚至是時尚美容的服飾，也將技術分享給社區，善盡大學的社會責任，因為海是所有水流的終點，守護海洋是水環境巡守一環。

海洋委員會海洋保育署組長徐仲禮表示，海廢以漁網、塑膠居多，多數仍可回收再利用，至於漁網，過去多半只能送往焚化爐處理，如今海廢再利用的構想開始萌芽，嘗試與地方做結合，甚至未來能落實到社區與校園。