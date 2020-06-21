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屏東海底廢棄漁網再利用 讓海廢不再只能送焚化爐

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府環保局與大仁科技大學共同執行海廢計畫，並將廢棄漁網作為花籃、提袋。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府環保局與大仁科技大學共同執行海廢計畫，並將廢棄漁網作為花籃、提袋。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府環保局今天辦「109年度屏東縣水環境巡守隊成果發表及頒獎典禮活動」。水環境巡守隊成果發表活動中，由環保局與大仁科技大學一同推出的廢棄海洋廢棄物計畫，並透過海廢再利用的方式，將魚網編織成花籃與提袋，讓海廢不再只有送焚化爐這個去向。

大仁科技大學環境與職業安全衛生系副教授許美芳說，底拖網將要禁止使用，又擔心會有大量漁網被丟棄到海中，系上部分具有潛水執照的學生，會跟當地潛水業者，一同到海中撿拾海廢，將撈起的海廢請時尚美容應用系學系的師生設計，讓海廢能發揮剩餘價值。

許美芳說，海廢計畫已執行第3年，海廢再利用行動從去年開始執行，也透過海廢作為社區關懷再利用的資源，用撿拾起來的於漁網手作花籃、提袋、吊飾甚至是時尚美容的服飾，也將技術分享給社區，善盡大學的社會責任，因為海是所有水流的終點，守護海洋是水環境巡守一環。

海洋委員會海洋保育署組長徐仲禮表示，海廢以漁網、塑膠居多，多數仍可回收再利用，至於漁網，過去多半只能送往焚化爐處理，如今海廢再利用的構想開始萌芽，嘗試與地方做結合，甚至未來能落實到社區與校園。

屏東縣水環境巡守隊2004年成立，至今邁向第16年，目前有19隊265人。水環境巡守隊主要任務為在地環境守護，從長期認養、清掃、巡查濕地，擔任導覽員，更協助環保局輔導畜牧場。

大仁科技大學環境與職業安全衛生系副教授許美芳推動海廢再利用計畫。記者陳弘逸／攝影
大仁科技大學環境與職業安全衛生系副教授許美芳推動海廢再利用計畫。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 焚化爐

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