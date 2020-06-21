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世紀天文奇景日環食1450初虧 台東池上千人讚嘆

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直播／全民瘋日環食 吉貝國小直播吸逾萬人在線等

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
2020年日環食雲林地區15：25。記者陳易辰/攝影
2020年日環食雲林地區15：25。記者陳易辰/攝影

中央氣象局官網提供民眾線上觀看日偏食和日環食，其中在澎湖吉貝國小直播影片，一開始直播，迅速吸引超過1萬人在線上等，留言區討論熱烈，網友說「​大家都買好飲料炸雞了嗎」、「好興奮啊」、「還是現場看比較震憾，但我要顧店，只能看直播」。

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，澎湖吉貝上線，這邊觀測條件相當理想。

而今天從上午起，嘉義等地的台鐵車站出現一批批旅客下車，多是為了追日環食而來。

氣象局說，環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、南投縣花蓮縣及台東縣，共10個縣市。呼籲民眾，今天適逢夏至節氣，天氣非常炎熱，外出觀看日環食時，務必做好遮陽防暑的相關措施，並特別留意補充水份。

氣象局說，日環食發生時，太陽在西方仰角約自50多度漸落至15度處，因此挑選西向視野良好的地方觀看。由於日環食發生時太陽亮度仍然很強，必須透過適當的遮減光器材觀看，而且持續觀看的時間不可過長，以免傷害眼睛。

除了專業的濾光設備以外，氣象局說，可拿一片硬紙板，在紙面打一些細孔，手持在陽光下調整適當高度，即可以針孔投影的方式，安全觀看投影至地面上的日食缺角變化。喜歡攝影的民眾，留意鏡頭的減光是否達到安全的標準，建議兩片ND400減光鏡重疊使用（減光至1/10萬以下），或使用經安全認證過的太陽觀測濾膜或濾紙觀測。

2020日環食雲林地區15：05。記者陳易辰/攝影
2020日環食雲林地區15：05。記者陳易辰/攝影
2020年日環食雲林地區14：49初虧。記者陳易辰/攝影
2020年日環食雲林地區14：49初虧。記者陳易辰/攝影
民眾在嘉義北香湖公園等待觀測日環食。記者余承翰／攝影
民眾在嘉義北香湖公園等待觀測日環食。記者余承翰／攝影
嘉義市各個觀測點都擠滿人潮。記者卜敏正／攝影
嘉義市各個觀測點都擠滿人潮。記者卜敏正／攝影

氣象局 日環食 直播

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