直播／全民瘋日環食 吉貝國小直播吸逾萬人在線等

中央氣象局在官網提供民眾線上觀看日偏食和日環食，其中在澎湖吉貝國小的直播影片，一開始直播，迅速吸引超過1萬人在線上等，留言區討論熱烈，網友說「​大家都買好飲料炸雞了嗎」、「好興奮啊」、「還是現場看比較震憾，但我要顧店，只能看直播」。

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，澎湖吉貝上線，這邊觀測條件相當理想。

而今天從上午起，嘉義等地的台鐵車站出現一批批旅客下車，多是為了追日環食而來。

氣象局說，環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、南投縣花蓮縣及台東縣，共10個縣市。呼籲民眾，今天適逢夏至節氣，天氣非常炎熱，外出觀看日環食時，務必做好遮陽防暑的相關措施，並特別留意補充水份。

氣象局說，日環食發生時，太陽在西方仰角約自50多度漸落至15度處，因此挑選西向視野良好的地方觀看。由於日環食發生時太陽亮度仍然很強，必須透過適當的遮減光器材觀看，而且持續觀看的時間不可過長，以免傷害眼睛。