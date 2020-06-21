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台鐵宿舍冷氣壞掉要修兩周 產工怒批：爆炸熱

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台鐵產業工會今天表示，基隆站乘務人員宿舍床墊、棉被沒有清洗。圖／取自台鐵產工臉書
台鐵產業工會今天表示，基隆站乘務人員宿舍床墊、棉被沒有清洗。圖／取自台鐵產工臉書

近期全台天氣炎熱，氣溫都在30多度以上，台鐵產業工會今天爆料，基隆站乘務人員宿舍部份冷氣壞掉，結果要2周才能修復，還一度安排男女混宿在有冷氣的房間，但遭到抗議，且房間床墊棉被可見髒汙，沒有時常清洗，休息品質很差。

台鐵產工表示，基隆站乘務人員宿舍冷氣壞掉，維修竟要等兩周，「這爆炸熱的酷暑，是要車長們共體時艱？」員工也反映環境不整潔，床墊、棉被沒有清洗，上面經常看見毛髮。

台鐵產工說，台鐵本來還打算安排一間有冷氣的房間，做成隔間供男女一起使用，但是該房間實在太大，無法完全隔開，「相信也沒女車長可以接受」，後來才又改為男女分房。希望基隆站盡速處理冷氣問題，在宿舍安排上也要注意男女車長的分配。

據了解，基隆車站備勤宿舍冷氣分屬2台室外機供應，此次故障為1至6號室外機故障，經七堵電務分駐所洽原廠商日立公司檢查，約須2周修復，台鐵已請日立公司盡速辦理估價，加速完成修復作業。

至於因應措施，據了解，台鐵將調整7至12號冷氣未故障房間優先供乘務同仁使用，並請基隆車班組調整工作班，以便乘回七堵備勤房間休息，如再有房間數不足情形，會租借基隆站旅館因應。另因應備勤房間調整，部分房間未在清潔及更換被枕套合約範圍，已加強各房間清潔消毒，並每日更換被、枕套。

台鐵產工秘書長魏豫綾表示，基隆車站宿舍有些房間冷氣壞掉，台鐵原本要安排部份有冷氣的房間提供臨時使用，但卻是要男女混宿，有車長發現後覺得不妥，向台鐵反應後才又臨時改成男女分房。

魏豫綾說，現在天氣炎熱，冷氣竟要修兩天，加上宿舍整潔度又很差，希望台鐵盡快改善，提升員工權益。

台鐵產業工會今天表示，基隆站乘務人員宿舍床墊、棉被沒有清洗。圖／取自台鐵產工臉書
台鐵產業工會今天表示，基隆站乘務人員宿舍床墊、棉被沒有清洗。圖／取自台鐵產工臉書

台鐵 基隆

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