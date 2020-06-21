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記錄行醫40年點滴 北榮院長私下卻是寶可夢迷

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
張德明今天舉辦「醫中有情」新書發表記者會，以103篇行醫筆記記錄行醫生涯中的溫暖與悸動。記者楊雅棠／攝影
張德明今天舉辦「醫中有情」新書發表記者會，以103篇行醫筆記記錄行醫生涯中的溫暖與悸動。記者楊雅棠／攝影

「從醫不用太聰明，EQ比IQ更重要。」台北榮總院長張德明用筆記錄下從醫40年的感悟，寫到醫學是科學與藝術的結合，而私底下的他，更是一枚寶可夢迷。他在新書「醫中有情」透露自己每一天一定至少補一隻怪獸，短短三年更為了抓寶走了超過4500公里。

張德明今天舉辦「醫中有情」新書發表記者會，以103篇行醫筆記記錄行醫生涯中的溫暖與悸動。他認為用一顆敏感的心來感受生命的律動，是與病人保持向朋友關係的秘訣。因此他喜歡走在大馬路，在熱鬧的地方觀察人，而且文章則能讓心柔軟。

名作家齊邦媛是張德明的病人。而張德明與之相熟，除了看病一看看了幾十年，也因為張德明一顆細膩的心。張德明從齊邦媛的書中，知道芍藥花對齊邦媛的人生中占有重要的地位。因此在一次探望的聚會中，張德明便精心選擇了芍藥花作為禮物，而這是齊邦媛第一次在台灣再見芍藥花，收到後愛不釋手，甚至將枯萎的花放入冰箱保存。

書中也記錄了張德明長期照顧「杏林子」劉俠，以及最後為她做了三小時的急救。他提到劉俠的突然撒手，帶給他「全部的重」，也是他行醫生涯中重要的註腳。

「今天，就是今天，2019年10月25日，寶可夢達到最高的40級。」除了記錄與病人的互動，身居醫院院長大位的張德明，私下卻是寶可夢迷，也在書中透露他的「瘋狂行徑」。

不但每天看完電子公文、門診電腦，回家看完書還要繼續激戰寶可夢。2016年8月6日開始，除了到越南參訪的一天，到2019年10月25日，張德明三年間的每一天，一定至少捕一隻怪獸，拜訪一個站。本要公開戒斷，多次要兒子替他解除安裝，最後仍破功。

最後張德明不但達到最高的40級，更捕獲508種、42779隻寶可夢，走了4538.98公里。

寶可夢不僅為張德明「在單調的生活中注入活水」，也讓張德明理解到，若能從遊戲中了解自己也能認真、也會執著，並將這份執著轉移到課業工作上，不斷自我增能進化，培養好奇心、打獵尋捕得能力，就不至虛耗時間，必能有所領悟和突破。

張德明為讀者簽書。記者楊雅棠／攝影
張德明為讀者簽書。記者楊雅棠／攝影

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