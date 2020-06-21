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金門航空玩真的！ 航空公司LOGO評選今天出爐

聯合報 / 記者蔡家蓁王敏旭胡瑞玲／金門即時報導
金門航空企業形象標誌（LOGO）徵選結果出爐，最後由林育聖獲得8票榮首獲獎。圖／金門航空籌備處提供
金門航空企業形象標誌（LOGO）徵選結果出爐，最後由林育聖獲得8票榮首獲獎。圖／金門航空籌備處提供

備受關注的金門航空籌備處今天又有新動作，金門航空籌備處總召集人陳滄江今天公布航空企業形象標誌（LOGO）徵選結果，此次投稿熱絡超過預期，總共收到153件作品，最後由林育聖獲得首獎，將獲得獎金5萬元。

陳滄江表示，此次甄選，為求客觀公正，特別外聘評審委員國立金門大學蔡宗憲教授、國立金門高中老師林秀蓁、國立金門高職老師張原魁、金城國中老師范佳莉、金湖國中老師黃惠琴、金門縣美術學會老師楊天澤、校長陳順德以及籌備處陳滄江、蔡傳成、陳禎明等召集人共十人組成評審委員會。

此外，為求公平公正客觀，籌備處將所有參選作品進行編號，由十位評審採匿名方式評比。同時評審共分初審及複審二階段進行，第一階段初審，由各委員按評分標準評分，將得分加總最高前15名之編號稿件再進入第二階段複審，第二階段複審，再從各評審委員初審最佳作品前15名之名次加總，按稿件編號績分高低列出前三名、第四至第九佳作，第十名至第十五名為優勝。如有分數相同者，則以投票表決名次。

為了分出前兩名，為求謹慎，進入第三輪評審採取委員匿名投票，最後由林育聖獲得8票榮首獲獎，李鎧安獲得第二名，吳雅純獲得第三名；佳作獎六名，分別是呂家歆、林嘉楓、王欽弘、鄧莘璉、劉家宏、潘加哲，籌備處增設優勝獎六名，蔣詩于、（周瑋瑩、周玉凡）林祐瑋、丁芊妤、廖珮涵、陳沛祺榮獲。籌備處同時也表示，得獎通知將會寄發給所有得獎者，並於7月5日前頒發獎金獎狀及獎品。

陳滄江表示，感謝鄉親熱烈的支持慘與，所參賽的153件作品，執平而論，每一件作品都是作者嘔心瀝血之作，每一件作品都很有意義，無法一一全部錄取，實有遺珠之憾，籌備處會一一致感謝狀表示尊敬之意，並且考慮如果參賽者同意的話，將會辦公開展出，讓大家一賭為快。

陳滄江透露，金門航空籌備處徵求航空企業形象標誌（LOGO）已經完成，籌備將於近日備齊航空公司設立之相關證明文件向中央主管單位提出「適航認證五階段」的第一階段「申請前階段」、第二階段「正式申請階段」、然後再以穩健的腳步朝第三階段「文書符合階段」、第四階段「驗證及檢查階段」，最後目標是取得第五階段「給證階段」目標邁進。

陳滄江說，讓金門人返鄉回家的路有另外一個選擇，讓金門享受公平的交通權益，讓金門飛起來一直是大家共同的築夢，金門航空籌備團隊會更加的努力以回報社會大眾的期盼。

金門航空企業形象標誌（LOGO）徵選結果出爐，最後由李鎧安獲得第二名。圖／金門航空籌備處提供
金門航空企業形象標誌（LOGO）徵選結果出爐，最後由李鎧安獲得第二名。圖／金門航空籌備處提供
金門航空企業形象標誌（LOGO）徵選結果出爐，最後由吳雅純獲得第三名。圖／金門航空籌備處提供
金門航空企業形象標誌（LOGO）徵選結果出爐，最後由吳雅純獲得第三名。圖／金門航空籌備處提供
金門航空籌備處總召集人陳滄江表示，將於近日備齊航空公司設立之相關證明文件向中央主管單位提出「適航認證五階段」。記者蔡家蓁／攝影
金門航空籌備處總召集人陳滄江表示，將於近日備齊航空公司設立之相關證明文件向中央主管單位提出「適航認證五階段」。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳滄江 投票

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