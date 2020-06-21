熱到昏迷 醫籲留意多步驟來防中暑

今天是24節氣中的夏至，不過連日烈陽肆虐的確讓人吃不消。日前花蓮就有一名李姓男子，中午在整修鐵皮屋屋頂時疑似中暑陷入昏迷，所幸夥伴發現後立刻打119求救，李男經緊急送醫後已無大礙。

三總中暑防治中心主任朱柏齡表示，最近高溫，因此中暑或不適民眾增。若民眾或勞工工作一定得在外長時間，衣物請穿淡色、透氣款為主，每15分鐘至少喝200cc水分、若感冒或使用抑制排汗藥物者應避免在烈陽下工作。而在雇主部分，也應給予新手1-2周熱適應期，提供飲水與遮蔭休息場所等。

朱柏齡說，炎炎夏日，戶外工作的勞工朋友得慎防中暑，他說，「水分、休息、遮蔭」是預防中暑三大重點，一旦出現頭暈、噁心、嘔吐、體溫升高等就是熱傷害症狀，應該趕緊休息及喝水。三總中暑防治中心也提供勞工預防中暑注意事項、雇主注意事項供民眾參考。

朱柏齡說，勞工在外工作時，應穿著淡色、質輕、寬鬆透氣之衣服，每15分鐘喝200至250水分，勿飲酒或含咖啡因飲料，應依照氣溫調整引水量及休息頻率，若有感冒、腹瀉或身體不適，或服用抑制排汗藥物時，應避免在高溫下工作。

他說，雇主應提供勞工遮蔭休息場所、或有冷氣之休息室，並提供足夠之飲水，新手上工應給予1至2周熱適應期，並提供教育訓練，使勞工了解熱傷害常見症狀及處置；而據近期研究指出，在炎熱環境連續工作數日時，身體散熱能力將逐日減退，故須給予勞工更持時間休息。