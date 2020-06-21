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高溫炎熱！大城鄉土雞場染禽流感 撲殺9556隻土雞

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣大城鄉一土雞場確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，9556隻土雞撲殺。圖／彰化縣政府提供
彰化縣大城鄉一土雞場確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，9556隻土雞撲殺。圖／彰化縣政府提供

近日高溫炎熱，彰化縣大城鄉一土雞場在今年6月18日通報場內雞隻有異常死亡情形，彰化縣政府動物防疫所派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，今天經家衛所確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員在今天完成全場撲殺清場及消毒工作，撲殺9556隻土雞。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，天氣高溫炎熱，雞隻容易有熱緊迫造成免疫力下降情形，請養禽業者注意禽場內的通風與降溫工作，避免飼養過度密集；也要避免場內家禽出售時間拖延太長，不要讓雞販頻繁進雞舍抓雞，可減少病原藉由人員車輛傳播的機率。

業者也要落實場內各項軟硬體生物安全措施，切勿使用非法疫苗，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，需要求人員更換衣鞋，車輛則須徹底消毒後才可進入。

若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以盡早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散。

彰化縣大城鄉一土雞場確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員在今天完成全場撲殺清場及消毒工作。 圖／彰化縣政府提供
彰化縣大城鄉一土雞場確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員在今天完成全場撲殺清場及消毒工作。 圖／彰化縣政府提供

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