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日月潭萬人泳渡日期喬不定惹議 最終拍板927登場
南投縣「日月潭萬人泳渡」聞名國際，每年吸引逾2萬人下水，但今年受新冠肺炎影響一度險停辦，後因疫情趨緩雖確定照常辦理，未料又因舉辦日期「喬不定」引發爭議；經多次協調，終於敲定在9月27日登場，7月11日起開放報名。
縣府指出，新冠肺炎疫情蔓延全球，導致東京奧運等及國內外大型活動幾乎停辦，針對日月潭萬人泳渡原本也做了被迫停辦的打算，還好國內疫控得宜，中央也宣布解封，評估泳渡活動能振興地方經濟，決定照常辦理，同時備妥防疫配套方案。
唯因近年日月潭泳渡多在農曆8月第1個周末舉行，總是跟當地邵族祖靈祭傳統過年撞期，經文化部文資局邀縣府及埔里四季早泳會、邵族文化發展協會協調，應考量其傳統節慶，今年便將賽事挪至農曆8月第2個周末，即9月27日辦理。
只不過，27日辦泳渡消息一出，泳客紛向承辦單位反映，26日為中秋節補上班上課日，要請假恐有困難，因此嚴重影響參加意願，且300名救生員在非假日也不易招聘，欲將時間再調整至20日，又碰上邵族祭儀起始日，又引發族人不滿。
縣府表示，經多次協調討論，基於尊重邵族傳統祭儀，考量伊達邵碼頭平台尚有維修工程，另提前會碰上農曆七月，再往後延則入秋水冷，均不宜從事水上活動，因此確定維持原訂的9月27日辦理萬人泳渡，26日進行公開水域游泳錦標賽。
而「日月潭萬人泳渡活動」將於7月11日開放報名，歡迎各界「泳士」組隊參加，相關訊息陸續放上日月潭國際萬人泳渡嘉年華網頁，公開水域游泳錦標賽詳見網頁。
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